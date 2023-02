Piotr Adamczyk: człowiek, który został figurką Hasbro. Dzięki Marvelowi możemy postawić go na półce

Piotr Adamczyk naprawdę odżył w ostatnim czasie zawodowo - po słynnym, wiralowym "We kidnapped you, rozumiesz? You are our hostage now, rozumiesz to?!", aktor cieszył się rosnącą popularnością. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć go w kilku udanych zagranicznych produkcjach - takich jak "For All Mankind" od Apple TV+ czy "Nocne niebo" Amazona. Od 2020 polski aktor mieszka w Los Angeles. Za jedną rolę w Hollywood ma inkasować ok. 180 tyś. dolarów.