Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali

Prime Video pokazał zwiastun 5. sezonu "The Boys". Fani jednego z najlepszych seriali na platformie mogą odetchnąć z ulgą, bo jest również konkretna data premiery nadchodzącej odsłony.

Anna Bortniak
the boys 5 sezon data premiery juz jest
REKLAMA

Po finale 4. sezonu "The Boys", kiedy emocje już opadły, entuzjazm szybko zastąpiło poczucie pustki. Oprócz tego, że twórcy zostawili widzów ze sporym cliffhangerem, to dodatkowo można było przypuszczać, że jeszcze długo nie będą mogli poznać jej zakończenia (Eric Kripke, showrunner serialu, potwierdził, że 5. sezon będzie tym ostatnim).

Wynikało to z tego, że przerwa między sezonami z rocznej zwiększyła się do dwuletniej. Można to było zauważyć w przypadku 2., 3. i 4. odsłony. Trzeba jednak przyznać, że choć główna historia nie była kontynuowana, to Prime Video nie zostawili widzów z niczym - dostaliśmy przecież 2 spin-offy "Boysów", czyli "The Boys: Diabolical" i "Gen V". Dziś natomiast pojawiła się informacja, na którą czekali wszyscy fani serialu.

REKLAMA

The Boys, 5. sezon - kiedy premiera? Zwiastun i data

W sobotę w São Paulo w Brazylii odbył się Comic Con Experience, na którym Prime Video ogłosił, że 5. sezon "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia 2026 r., a wielki finał widzowie będą mogli zobaczyć 20 maja 2026 r. Przy okazji premiery na platformie pojawią się 2 odcinki serialu.

W opisie nadchodzącej odsłony czytamy:

Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców. To punkt kulminacyjny, ludzie. 8 kwietnia na Prime wydarzy się coś wielkiego.

W sieci pojawił się również zwiastun, na którym widać Jensena Acklesa w powracającej roli Soldier Boya oraz Jareda Padaleckiego, którego rola nie została jeszcze ujawniona. Oprócz nich na ekrany powrócą m.in.: Antony Starr, Jack Quaid), Laz Alonso, Tomer Capone, Erin Moriarty, Karen Fukuhara i Karl Urban.

"The Boys" to amerykański serial Erika Kripkego i Evana Goldberga oparty o serię komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robertsona o tym samym tytule. Przedstawia on zepsutych przez sławę i władzę skorumpowanych superbohaterów, którzy pracują dla potężnej korporacji Vought. Grupa The Boys, chcąc ujawnić prawdę o Siódemce, czyli głównej drużynie korporacyjnych bohaterów, wyrusza w podróż, odkrywając coraz mroczniejsze sekrety uwielbianych przez społeczeństwo fałszywych herosów.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
07.12.2025 12:23
Tagi: Prime VideoThe Boys
Najnowsze
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA