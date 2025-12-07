Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali

Ładowanie...

Po finale 4. sezonu "The Boys", kiedy emocje już opadły, entuzjazm szybko zastąpiło poczucie pustki. Oprócz tego, że twórcy zostawili widzów ze sporym cliffhangerem, to dodatkowo można było przypuszczać, że jeszcze długo nie będą mogli poznać jej zakończenia (Eric Kripke, showrunner serialu, potwierdził, że 5. sezon będzie tym ostatnim).

Wynikało to z tego, że przerwa między sezonami z rocznej zwiększyła się do dwuletniej. Można to było zauważyć w przypadku 2., 3. i 4. odsłony. Trzeba jednak przyznać, że choć główna historia nie była kontynuowana, to Prime Video nie zostawili widzów z niczym - dostaliśmy przecież 2 spin-offy "Boysów", czyli "The Boys: Diabolical" i "Gen V". Dziś natomiast pojawiła się informacja, na którą czekali wszyscy fani serialu.

REKLAMA

The Boys, 5. sezon - kiedy premiera? Zwiastun i data

W sobotę w São Paulo w Brazylii odbył się Comic Con Experience, na którym Prime Video ogłosił, że 5. sezon "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia 2026 r., a wielki finał widzowie będą mogli zobaczyć 20 maja 2026 r. Przy okazji premiery na platformie pojawią się 2 odcinki serialu.

W opisie nadchodzącej odsłony czytamy:

Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców. To punkt kulminacyjny, ludzie. 8 kwietnia na Prime wydarzy się coś wielkiego.

W sieci pojawił się również zwiastun, na którym widać Jensena Acklesa w powracającej roli Soldier Boya oraz Jareda Padaleckiego, którego rola nie została jeszcze ujawniona. Oprócz nich na ekrany powrócą m.in.: Antony Starr, Jack Quaid), Laz Alonso, Tomer Capone, Erin Moriarty, Karen Fukuhara i Karl Urban.

"The Boys" to amerykański serial Erika Kripkego i Evana Goldberga oparty o serię komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robertsona o tym samym tytule. Przedstawia on zepsutych przez sławę i władzę skorumpowanych superbohaterów, którzy pracują dla potężnej korporacji Vought. Grupa The Boys, chcąc ujawnić prawdę o Siódemce, czyli głównej drużynie korporacyjnych bohaterów, wyrusza w podróż, odkrywając coraz mroczniejsze sekrety uwielbianych przez społeczeństwo fałszywych herosów.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 07.12.2025 12:23

Ładowanie...