Pasutowi znów odjechał peron. Stwierdził, że uderzyłby kobietę, tylko w mocniejszych słowach

To, co dzieje się wokół Roberta Pasuta, nie jest normalne. Jeszcze bardziej nienormalne jest to, że promuje go federacja Fame MMA, która prawdopodobnie skutecznie zrealizuje swój plan zmonetyzowania jego uczestnictwa w kolejnej edycji freak fightowego wydarzenia. Co śmieszne, organizatorzy postanowili już zawczasu uniknąć oskarżeń, które miałam na końcu języka, poprzez natychmiastowe ustne oświadczenie: "Jak coś, to, słuchajcie, stop przemocy domowej, my się pod tym nie podpisujemy, to jest opinia tylko i wyłącznie Roberta". Zabawne, bo to właśnie wy dajecie mu głos i pozwalacie wygłaszać te mądrości rodem z Wyższej Szkoły Chłopskiego Rozumu.