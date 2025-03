Rozdzielenie: 5 rzeczy, o które modlisz się do Kiera, aby zostały wyjaśnione w ostatnim odcinku

Po zwolnieniu Irvinga z Lumon, mężczyzna po raz ostatni spotkał się z Burtem. W 9. odcinku rozmawia on z ukochanym, ale ostatecznie opuszcza miasto sam. Czy to oznacza, że nie pojawi się w finale? Miejmy nadzieję, że twórcy zdecydują się opowiedzieć jego historię do końca, a wyjazd z miasta wcale nie oznacza, że zniknie na dobre. Mimo że wątek z Burtem wydaje się być zamknięty, to pozostaje sporo wątpliwości w związku z życiem prywatnym jego "outie" i zawodem. Rafinerzy makrodanych z pewnością będą chcieli zobaczyć go jeszcze raz. Szczególnie, że wydaje się, iż pan Milchick zaczyna się łamać i być może będzie bardziej skory, by pomóc swoim podwładnym.