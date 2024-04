Tę poruszającą historię opowiedziano aż 3 razy. Czy „Mężczyzna imieniem Otto” odbiega od oryginału?

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że sama historia jest wyjątkowa w swoim rodzaju. W perfekcyjny sposób ukazuje, jak bezsensowna może stać się egzystencja, gdy zabraknie ukochanej osoby. To obraz samotności, żalu oraz braku poczucia jakiegokolwiek celu. Otto uważa, że żył naprawdę tylko dzięki żonie, więc teraz nikt go już na tym świecie nie trzyma. Kompletnie zatracił się w żałobie, oddał się w chciwe ręce bezradności bez żadnej walki. Z pozoru beznadziejna sytuacja może jednak w mgnieniu oka przekształcić się w coś dobrego, a nawet kurującego. To wszystko jest oczywiście zasługą wybitnie napisanej powieści pt. „Mężczyzna imieniem Ove”. Nie można też odmówić zasług pierwszej ekranizacji o tym samym tytule. Jednakże podejście numer trzy również trzeba zaliczyć do naprawdę udanych. Film „Mężczyzna imieniem Otto” zachował pierwotny klimat, ale wprowadził przy tym kilka drobnych zmian.



Przede wszystkim Ove nie posługuje się w komunikacji z innymi ludźmi głównie burknięciami. Robi to za to Otto. Można wręcz stwierdzić, że uczy się mówić na naszych oczach. Wcześniej słowa były mu przecież praktycznie niepotrzebne. Otto jest również na swój specyficzny sposób dość uroczy. Jego postać jest w pewnym stopniu nawet delikatnie komediowa. Ove jest za to po prostu smutny i zgorzkniały. Stwarza wokół siebie ciężką oraz duszną atmosferę. Mamy więc pociesznego dziadzia, który budzi w nas silną chęć udzielenia pomocy, a z drugiej strony spotykamy się ze starszym mężczyzną, którego naprawdę ciężko jest lubić. Co ich łączy? Obaj przeżywają skrajną żałobę, są zagubieni i nie mają najmniejszej ochoty dłużej żyć. Zewnętrzne pozory to jedno, jednak to, co dzieje się w środku człowieka pełnego żalu, to zupełnie inna kwestia.



Różnice widać także w retrospekcjach. Te odgrywają bardzo dużą rolę w obu produkcjach, jednak skupiają się na nieco innych wątkach. Wspomnienia Otto krążą głównie wokół zmarłej żony. Każdy, nawet najmniejszy, przedmiot w jego domu przypomina mu o ukochanej. Widzi ją też za każdym razem, gdy próbuje odebrać sobie życie. Z kolei Ove często powraca myślami do swoich młodzieńczych lat. Musi poradzić sobie nie tylko z utratą żony, ale też własnego ojca. Nie jest to więc jego pierwsza styczność z żałobą. Taki zabieg sprawia, że tego mężczyznę można zrozumieć nieco lepiej. Przekonać się, że przeszedł naprawdę dużo, dlatego raczej stroni już od budowania relacji z innymi.



Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi kwestia różnic kulturowych. Otto spotyka się z nowymi sąsiadami i dowiaduje się, że pochodzą oni z Meksyku. Z kolei Ove w ostatecznym rozrachunku zaprzyjaźnia się z imigrantami z Iranu. Czy w jakikolwiek sposób wpływa to na odbiór któregokolwiek z filmów? Zupełnie nie, gdyż w obu tytułach utrzymana jest dokładnie taka sama narracja. Trzeba wręcz przyznać, że niektóre sceny zostały przełożone jeden do jeden, co udowadnia tylko, że produkcja „Mężczyzna imieniem Otto” zwraca się do oryginału z ogromnym szacunkiem.



Podsumowując, warto zapoznać się z tą historią. Nieistotne, w jakiej formie. Jeżeli ktoś uwielbia literaturę, może śmiało sięgnąć po książkę. Jednak fani form filmowych również znajdą coś dla siebie. Jest to zwyczajnie piękna i niezwykle wzruszająca opowieść, której przy okazji nie brakuje także mroku.