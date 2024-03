Dlaczego twoje dzieci nie powinny oglądać filmów z serii „After”?

Od razu zaznaczę jedną rzecz. Nie chodzi o to, że filmy przedstawiają ciemniejsze strony rodzinnych relacji. Nie ma nic złego w tym, aby ukazywać, że życie nie zawsze jest piękne i kolorowe. Jak to mówią – z rodziną dobrze tylko na zdjęciach. Co więcej, osobiście jestem zwolenniczką braku nadmiernej idealizacji i zbędnego upiększania. „After” to jednak zupełnie inny przypadek. Jak już zaznaczałam wcześniej, porusza wiele tematów skomplikowanych i trudnych. W tym też rodzinne tragedie. Są to wątki drastyczne, rzucone w eter kompletnie bez żadnego powodu. Przykładowo, matka Hardina jest ofiarą brutalnego gwałtu. Chłopak niestety był tego świadkiem. Wielokrotnie widzimy, że to wydarzenie było dla niego szczególnie traumatyczne, ponieważ często ma związane z nim koszmary i na co dzień funkcjonuje w ciągłym strachu. Czy możemy zobaczyć, jak rozmawia o tym z mamą lub z jakimkolwiek specjalistą, bliską mu osobą? Nie. Mierzy się z tym sam, a rozwiązaniem wszystkich jego głęboko zakorzenionych w psychice problemów ma być miłość. Do końca nie wiemy, czy ostatecznie udało mu się to przepracować, czy też niekoniecznie. Jednak dla filmów jest to kompletnie nieistotne.



W przypadku Tessy również dochodzi do dość dziwnej sytuacji. Jej ojciec, który opuścił rodzinę kilka lat wcześniej, niespodziewanie pojawia się w drzwiach jej mieszkania. Dziewczyna nigdy nie dowiedziała się, dlaczego tak właściwie jej rodzice się rozstali. Mimo wszystko tęskniła za tatą i cieszy się, że może go znowu zobaczyć. Nie zadaje żadnych pytań, niczego się nie obawia. Wspomina tylko, że ma on problemy z alkoholem i narkotykami, ale tak czy inaczej bardzo go kocha. I to… w zasadzie tyle. Za chwilę wyprowadza się do innego miasta, a ojciec koczuje na jej kanapie. Nie ma tutaj żadnego budowania relacji, rozmowy, która rzuciłaby nowe światło na rodzinne tajemnice. Nic. Problemów komunikacyjnych ciąg dalszy.



Można tak wymieniać w nieskończoność. W filmach z serii „After” każda postać traktowana jest w sposób przedmiotowy. Gdy staje się zbędna fabularnie, po prostu nie pojawia się więcej na ekranie. Nieistotne jest już to, jakie relacje i z kim budowała. Ja naprawdę rozumiem, że rodzina to konstrukt ogólnie skomplikowany, ale żeby służył jedynie jako źródło traum i problemów, to już lekka przesada. W produkcjach takich jak „After” chodzi przede wszystkim o to, aby widz zaangażował się w opowiadaną historię emocjonalnie. Przeżywał wszystko tak intensywnie, jak tylko się da. Przy okazji nie zwracał też uwagi na wszystko, co dzieje się dookoła głównej pary zakochanych. Po co myśleć, skoro można czuć dokładnie to, czego chcą od nas twórcy? Jak kukiełki na cienkich linkach.