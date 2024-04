Produkcja „Radykalna metoda” powinna być materiałem puszczanym w szkołach. Jednak nie uczniom, a nauczycielom. Dlaczego? Ponieważ pokazuje, że można mówić dzieciom dokładnie te same słowa, ale to od obranej formy zależy to, czy je zapamiętają i wykorzystają do samorozwoju. Sergio w ostatecznym rozrachunku przygotowuje swoich podopiecznych do egzaminu końcowego. Wypełnia podstawę programową, ale na swój własny, oryginalny sposób. Jeżeli musi przeprowadzić lekcję o Układzie Słonecznym, to robi to. Jednak nie rozrysowuje nudnych okręgów na tablicy, a wyciąga wychowanków na zewnątrz, zawiesza na ich szyjach kartony z nazwami planet i każe im biegać wokół siebie w konkretnym schemacie. W taki oto sposób uczą się tego, jak coś działa, a nie tylko tego, że w ogóle działa. Sergio tworzy z dzieciakami naprawdę piękną relację. Jest zaangażowany nie tylko w ich edukację, ale też w życie prywatne. Chce im pomóc w każdym aspekcie. Rozumie ich ciężkie sytuacje i traktuje poszczególne jednostki indywidualnie. Głęboko wierzy w to, że tylko w taki sposób realnie wpłynie na ich przyszłość i ma w tym temacie rację.



Przede wszystkim Sergio nie stara się stać nad uczniami jak kat. Wie, że będą go szanowali tylko wtedy, jeżeli on też będzie ich traktował tak samo. Jest po prostu prawdziwym nauczycielem z powołania. W pewnym momencie sam przyznaje, że miał w młodości mentora, który utwierdzał go w przekonaniu, że wszystko je możliwe, jeżeli się tego bardzo chce. Ostatecznie Sergio też chciał przekazywać taką wiedzę. Stworzyła się tutaj swego rodzaju sieć inspiracji. Energia nauczyciela jest bardzo zaraźliwa i działa nawet na dyrektora szkoły, który wcześniej miał raczej wszystko gdzieś. Wykonywał swoje obowiązki, zbytnio się nie angażował oraz uważał, że nie ma sensu walczyć ze skorumpowanymi urzędami. Z kolei Sergio twierdzi, że trzeba pokazać swoją siłę oraz determinację. Nie jest to metoda łatwa, ale może być skuteczna, jeżeli sukcesywnie dąży się do celu. „Radykalna metoda” to wspaniały obraz relacji opartych na zaufaniu, wierze we własne umiejętności oraz motywowaniu w sposób dopasowany do każdej osoby indywidualnie.