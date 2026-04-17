5 nowości sci-fi, dzięki którym zapomnicie o rzeczywistości w ten weekend

Ładowanie...

To dobry czas dla miłośników science fiction. Nie dość że "Projekt Hail Mary" wciąż szaleje w kinach, to jeszcze dostaliśmy kilka zwiastunów nadchodzących przebojów, również należących do gatunku. Dzięki trailerom "The Mandalorian and Grogu" i "Gwiazdozbioru psa" miłośnicy fantastyki naukowej mogą z nadzieją spoglądać w przyszłość. A w międzyczasie obejrzeć nowości na platformach VOD i streamingowych. Na które powinni zwrócić szczególną uwagę?

REKLAMA

Premiery sci-fi - co obejrzeć w weekend?

CJ7

"CJ7" zabiera nas do hongkońskich slumsów. Biedny robotnik chciałby, aby jego syn miał znacznie lepsze życie od niego, dlatego wszystkie pieniądze wydaje na jego czesne w elitarnej szkole. Dicky jest jednak wyśmiewany przez kolegów. Żeby to zmienić ojciec szuka dla niego czegoś wyjątkowego na wysypisku śmieci. Znajduje tam coś, co przypomina piłkę. Aczkolwiek okazuje się pozostawionym na Ziemi przybyszem z obcej planety. Główni bohaterowie zaprzyjaźniają się z nim, stopniowo odkrywając jego nadprzyrodzone moce. Dzięki temu dostajemy ciepłą komedię familijną utrzymaną w klimatach science fiction.

"CJ7" OBEJRZYSZ NA: CJ7 HBO Max

Snowpiercer: Arka przyszłości

"CJ7" jest bardzo ciepłe i ludzkie. "Snowpiercer: Arka przyszłości" też jest ludzka, ale na pewno nie ciepła. W końcu twórca oscarowego "Parasite" zabiera nas do przyszłości po klimatycznej katastrofie. Świat obrósł lodem, a ludzie przemierzają Ziemię w pędzącym przed siebie pociągu. Są przy tym podzieleni na klasy. Rządzące elity uciskają pasażerów z dalszych wagonów, co prowadzi do brutalnego buntu.

"Snopiercer: Arkę przyszłości" obejrzysz na FilmBox+.

Scarlet

Z takich bajek nigdy się nie wyrasta. Każdy wiek jest dobry, aby usiąść i obejrzeć anime. Szczególnie, gdy jest tak porywające jak nowość Prime Video. "Scarlet" to dzieło wizjonerskiego Mamoru Hosody. Reżyser przedstawia historię średniowiecznej księżniczki-wojowniczki, która szukając zemsty za śmierć ojca zostaje ciężko ranna. W innym świecie spotyka mężczyznę z naszych czasów. A ten pomaga jej się wyleczyć i pokazuje przyszłość bez poczucia goryczy. Wszystko to oczywiście w powalającej oprawie wizualnej.

"SCARLET" OBEJRZYSZ NA: SCARLET Prime Video

Jumper

Jak już wspominaliśmy, w tym tygodniu pojawił się zwiastun "The Mandalorian and Grogu" - nowego filmu ze świata "Gwiezdnych wojen". "Jumper" też ma coś wspólnego ze Star Wars. Obsadę! Na nieco dalszym planie występuje Samuel L. Jackson, a w główną rolę wciela się Hayden Christensen znany z roli Anakina Skywalkera. Tym razem gra on chłopaka, który odkrywa, że ma nadprzyrodzone moce. Siłą woli może przenieść się w dowolne miejsce. To błogosławieństwo? Tak, dopóki nie pojawia Paladyn z misją unicestwienia każdego, kto potrafi się teleportować. Szykujcie się na sporo akcji.

"Jumpera" obejrzysz na FilmBox+.

Seksmisja

A na koniec coś z naszego podwórka. W końcu Netflix dodał w tym tygodniu mnóstwo kultowych polskich filmów. I co z tego, że widzieliśmy je wielokrotnie? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obejrzeć je jeszcze raz. Przecież taka "Seksmisja" zawsze dobrze wchodzi, a jej żarty ciągle bawią.

"SEKSMISJĘ" OBEJRZYSZ NA:

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 17.04.2026 19:21

Ładowanie...