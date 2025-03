Premiera nowego sezonu jednego z najdroższych seriali fantasy już jutro na Prime Video

Dla porównania: 260 mln to tyle, co kosztowały łącznie 1. (60 mln) oraz 5. i 6. (po 100 mln) sezony "Gry o tron". Wciąż jednak kwota ta wydaje się niczym w porównaniu z budżetem "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", który jest najdroższym serialem wszech czasów. Na samą realizację pierwszej odsłony produkcji Amazon wydał 465 mln. A dorzućmy do tego, że musiał jeszcze zapłacić 250 mln za prawa do prozy J.R.R. Tolkiena. Łącznie wyszło więc ponad 700 mln.