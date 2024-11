"Silos": następstwa przełomowego wydarzenia. Co wydarzyło się w 2. odcinku 2. sezonu?

Nic dziwnego, że niepokoje rosną: ludzie widzieli, jak nasza bohaterka dociera do drzewa i przechodzi na drugą stronę wzgórza. Nie mają pojęcia, co jest po drugiej stronie ale rozumieją, że Juliette ma szansę przeżyć. To daje im nadzieję i zmienia percepcję. Orientują się, że prawdopodobnie okłamywano ich przez całe życie. Panikują, kwestionują, zadają pytania.



Dlatego też Bernard musi znaleźć sposób na utrzymanie kontroli, a to nie będzie łatwe - Knox i jego zwolennicy są gotowi na wojnę, czego zalążki widzimy w nowym epizodzie. Ponadto mężczyzna wie (nie wiemy jeszcze skąd), że jeśli Juliette przeżyje wystarczająco długo, by dotrzeć do sąsiedniego Silosu, znajdzie cmentarzysko zwłok - pozostałości po rebelii, która zebrała ogromne żniwo. Bernard boi się, że tragedia może się powtórzyć i dlatego od początku zależało mu na tym, by utrzymać wszystkich w ryzach. Zarówno on, jak i Meadows ewidentnie wiedzą znacznie więcej o świecie sprzed powstania Silosów niż ktokolwiek inny spośród znanych bohaterów.