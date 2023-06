Silos - zmarnowany potencjał na serial wybitny. To jakaś plaga w super zapowiadających się produkcjach telewizyjnych

Po pierwsze, historia została dziwnie rozwleczona przez serial. W książkach fabuła gna jak szalona, non stop dzieje się coś ważnego i przełomowego. W serialu przez 3 ostatnie odcinki (od 5 do 8) nie wydarzyło się w zasadzie nic. Rozwlekane są za to wątki poboczne, których a) albo nie ma w ogóle w książkach, b) albo są w marginalny sposób zarysowane. W rezultacie dostajemy trudną do zniesienia papkę podlaną suspensem, gdzie nic zdecydowanego nie może się zadziać.