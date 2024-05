Najlepsze sitcomy. Sprawdzamy TOP 10 najwyżej ocenianych produkcji

I tak, jak babcia ma swojego ulubionego wnuka, którego kocha miłością bezwarunkową i nie jest w stanie uplasować go w żadnym rankingu, tak i dla nas sitcomy jawią się jako ukochane produkcje, których po prostu nie da się ocenić z innymi gatunkami, ani do innych gatunków ich porównać.



I nawet jeśli komuś nieznane są losy Rossa i Rachel, to popkultura doskonale zadbała o to, by mieć chociaż namiastkę informacji, że chodzi o Friendsów. Biuro firmy papierniczej Dunder Mifflin to miejsce pracy ekscentrycznego Michela Scotta z "The Office", a ten zafiksowany na punkcie nauk ścisłych geniusz to Sheldon z "Teorii wielkiego podrywu".



Serwis IMDb, na podstawie popularności wśród użytkowników, wyróżnił najpopularniejsze i najwyżej oceniane sitcomy.