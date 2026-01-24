REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało

To niewiarygodne, że użytkownicy Prime Video potrafią tyle trwać w napięciu. Dreszczowce zdominowały topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w tym tygodniu. Ma to spory związek z premierą nowego serialu. "Skok" już zdążył zawrócić subskrybentom w głowach.

Rafał Christ
skok amazon prime video najpopularniejsze co obejrzeć thrillery
Najchętniej jednak użytkownicy Prime Video sięgają po "Fallouta". 2. sezon postapokaliptycznego serialu jest hitem totalnym. Praktycznie od czasu swojej premiery nie chce zejść z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Wszystko dlatego że co tydzień dostaje nowe odcinki. Podbija to zainteresowanie produkcją, którą Polacy bardzo uważnie śledzą. Kiedy jednak już się z jej kolejnym epizodem zapoznają, łakną suspensu.

Prime Video wie, co najbardziej lubią jego użytkownicy, dlatego ciągle dostarcza nowej dawki napięcia. Nie tak dawno na platformie pojawił się 2. sezon "Nocnego recepcjonisty". Subskrybenci rzucili się na kontynuację serialu sprzed 10 lat i teraz wypatrują jej kolejnych odcinków. Zostały jeszcze dwa, z czego pierwszy zadebiutuje w najbliższą niedzielę - dokładnie jutro - zadebiutuje w serwisie. Być może skoczy dzięki temu w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie Amazona w naszym kraju. Bo na razie jest na miejscu czwartym.

Prime Video - co obejrzeć?

Na początku tygodnia "Nocny recepcjonista" był znacznie wyżej. Z drugiego miejsca strącił go jednak "Skok". Serial zadebiutował na platformie w minioną środę i od razu zawrócił w głowach użytkowników. Idealnie wpasował się bowiem w gusta subskrybentów spragnionych potężnej dawki napięcia. To w końcu dynamiczny dreszczowiec o skoku stulecia. W dodatku gra w nim gwiazda "Gry o tron". Pewnym więc było, że subskrybenci się w produkcji zakochają.

Sophie Turner wciela się w pracownicę firmy obsługującej fundusze emerytalne. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital zmienia się dla niej w koszmar, gdy uzbrojeni złodzieje zmuszają ją i jej przyjaciela do spełnienia swoich żądań. Targany konfliktami detektyw rozpoczyna wtedy wyścig z czasem, aby ustalić, kto i dlaczego ukradł cztery mld funtów.

Co ciekawe, "Skok" oparty jest na prawdziwej historii. Poniekąd. Na pewno nie w klasycznym sensie. Scenarzysta Sotiris Nikitas przyznał w wywiadzie, że fabuła wyrosła z jego osobistych doświadczeń. Jak powiedział Radio Times, wyobraził sobie niegdyś, jak złodzieje dokonują napadu na miejsce jego pracy. Właśnie to stało się fundamentem całego serialu, który obecnie zajmuje drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułód dostępnych na Prime Video w naszym kraju.

Nawet jednak po "Skoku" i "Nocnym recepcjoniście" użytkownikom platformy Amazona napięcia jest wciąż mało. Dlatego chętnie sięgają jeszcze po "Sygnalistów". Ten dreszczowiec wpadł na Prime Video jeszcze 16 stycznia. Subskrybentom serwisu od razu przypadł do gustu i wpadł do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze. Od tamtej pory z niej nie schodzi, choć z każdą chwilą coraz bardziej oddala się od jej podium.

Możemy przy tym spokojnie założyć, że spadnie jeszcze niżej. Ba! W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju w ogóle dojdzie do sporych przetasowań. W końcu na platformę właśnie wjechał "Dom dobry". Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszył się największy polski przebój naszych kin 2025 roku, nie ma innej możliwości. To będzie również hit serwisu Amazona. Dajcie mu tylko chwilę, bo pojawił się zaledwie wczoraj.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Fallout
  2. Skok
  3. Beast Games
  4. Nocny recepcjonista
  5. Sygnaliści
  6. Czołg
  7. Wilhelm Tell
  8. Greenland
  9. Surfer
  10. Uprowadzona dziewczyna
Rafał Christ
24.01.2026 09:10
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime Video
