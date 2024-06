5 genialnych animacji na SkyShowtime. Co obejrzeć przed nadchodzącą premierą?

A teraz coś dla starszych widzów. Znaczy, do tych najmłodszych też trafi, sprawiając im niemałą frajdę. Chodzi o to, że "Shreka" najlepiej dzisiaj ogląda się z nostalgią. To w końcu przełomowa animacja - zadziorna, ostra i zabawna. Na nice wywraca baśniowe schematy, bawi się kolejnymi odniesieniami i nawiązaniami. Co więcej, niektóre teksty weszły na stałe do codziennych rozmów, bo żarty z filmu ani trochę się nie zestarzały.



Film obejrzycie na SkyShowtime.