Chwyćcie się czegoś. Na SkyShowtime czeka was ostra jazda z kinem akcji

To ten film sprawił, że dzisiejsze kino akcji wygląda, jak wygląda. Tak, to jemu zawdzięczamy m.in. trzęsącą się kamerę, podczas najbardziej emocjonujących scen. Ech... No dobra, nie wszystko po nim poszło jak trzeba. Nie ma jednak sensu do "Tożsamości Bourne'a" pałać nienawiścią. To bowiem solidne kino, od którego nie sposób się oderwać. Zresztą sami sprawdźcie, jak dobrze się trzyma. A potem pozostanie wam już tylko sięgnąć po kolejne części serii, które również są dostępne na SkyShowtime.



Film dostępny na SkyShowtime.