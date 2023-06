W aplikacji SkyShowtime znajdziesz ukryte menu. Sprawdzamy inne ciekawe funkcje na platformie

Ukryte menu, do którego możesz dostać się za pośrednictwem aplikacji SkyShowtime, nie oferuje co prawda sekretnych funkcji, które mogą odblokować to i owo, jednak mimo wszystko może okazać się pomocne w pozyskaniu specjalistycznych informacji na temat konta. Aby odkryć menu, w aplikacji SkyShowtime wejdź w sekcję profili i kliknij Konto w prawym górnym rogu. Następnie wejdź w Ustawienia i zjedź na dół strony. Znajduje się tam numer wersji aplikacji. Klikając w niego 10 razy, wyświetlą ci się wszystkie informacje na temat twojego konta.