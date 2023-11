Wynika to z faktu, że była to oferta ograniczona czasowo - jeśli ktoś ją przegapił, to czekają go opłaty rzędu 24,99 zł co miesiąc, co nadal jest niezłą ceną, ale już bez szału. Problem też w tym, że ten dożywotni rabat w wysokości 50 proc. na SktShowtime można łatwo stracić. Dzieje się tak, gdy sami zrezygnujemy z subskrypcji lub… wystąpi problem z pobraniem płatności. Sam się o tym przekonałem.