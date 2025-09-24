Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach

Ładowanie...

Co zabójstwo Charlie'ego Kirka ma do "Specjalistki"? Dużo mówi się o tym, że zamach na prawicowego aktywistę motywowany był politycznie. A tego typu przemoc jest właśnie tematem serialu Apple TV+. Fabuła nie nawiązuje jednak do niedawnych wydarzeń, tylko opiera się na opublikowanym w "Cosmopolitanie" artykule Andrei Stanley zatytułowanym "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?" (Czy można powstrzymać masowe strzelaniny zanim się zdarzą?).



"Specjalistka" opowiada historię tajnej agentki znanej tylko jako "specjalistka", która infiltruje internetowe grupy hejterskie, aby zniszczyć je od środka. W trailerze grana przez Jessicę Chastain bohaterka stwierdza w pewnym momencie, że Stany Zjednoczone są na skraju poważnego ataku, sugerując nadchodzącą przemoc na ogromną skalę.

REKLAMA

Specjalistka - kiedy premiera nowego thrillera Apple TV+?

Jeszcze do niedawna pierwsze dwa odcinki "Specjalistki" miały zadebiutować na Apple TV+ już w najbliższy piątek. Tak się jednak nie stanie. Jak podaje The Hollywood Reporter, platforma postanowiła przesunąć premierę serialu. Przedstawiciel serwisu ogłosił to w przesłanym portalowi oświadczeniu. Czytamy w nim:

Po dokładnej analizie podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery "Specjalistki". Doceniamy Państwa wyrozumiałość i z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania serialu w późniejszym terminie.

Decyzja o przesunięciu premiery "Specjalistki" może się wydawać przesadzona, wręcz nazbyt bezpieczna. Serial opowiada bowiem fikcyjną historię i siłą rzeczy nie może nawiązywać do zamachu na Charlie'ego Kirka, do którego doszło 10 września 2025 roku - prace nad nim ciągnęły się przez ponad dwa lata, a scenariusz i zdjęcia skończono na długo przed samym zabójstwem. Niemniej na ten moment thrillera nie obejrzymy. A na pewno nie w planowanym do niedawna terminie.

REKLAMA

Nie wiadomo jeszcze kiedy "Specjalistka" zadebiutuje na Apple TV+. Na karcie serialu na platformie widnieje tylko informacja, że pojawi się on w późniejszym terminie. Na nową datę premiery musimy jeszcze poczekać.



Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 24.09.2025 08:49

Ładowanie...