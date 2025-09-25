Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
Data premiery filmu "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" została przesunięta. Dobra wiadomość jest taka, że fani będą mogli obejrzeć film wcześniej, niż planowano. Kiedy to nastąpi?
Od premiery ostatniego filmu z Milesem Moralesem - "Spider-Man: Poprzez multiwersum" - minęły już ponad 2 lata. Czas oczekiwania na kolejną część dłuży się niemiłosiernie, szczególnie biorąc pod uwagę, że widzowie zostali zostawieni ze sporym cliffhangerem. Wciąż nie wiadomo, co stało się Milesowi z Ziemi-42, a także jaki będzie skutek ostatecznej walki ze Spotem i Spider-Manem 2099.
Wcześniej pojawiły się już pierwsze informacje na temat daty premiery. Najpierw mówiono o 4 czerwca 2027 roku (na samiutkim początku film datowano w ogóle na 29 marca 2024 roku, wyobrażacie sobie?) , a później wyznaczona data premiery wskazywała, że "Beyond the Spider-Verse" zadebiutuje jednak 25 czerwca 2027 roku. Dziś okazało się, że termin debiutu animacji z uniwersum Marvela znów uległ zmianie, ale tym razem jest to dobra wiadomość:
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zadebiutuje wcześniej. Kiedy premiera?
Premiera filmu "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" została przesunięta z końcówki czerwca na 18 czerwca 2027 roku (w Stanach Zjednoczonych tego dnia wypada Dzień Ojca). Oznacza to, że długo wyczekiwana animacja o Człowieku-Pająku zadebiutuje w kinach tydzień wcześniej, niż planwano.
"Spider-Man: Poprzez multiwersum", czyli poprzednia produkcja, zakończyła się cliffhangerem, w którym Miles Morales (głosu użycza mu Shameik Moore) przetrzymywany jest jako zakładnik w alternatywnej rzeczywistości przez złowrogą wersję samego siebie.
Produkcja w reżyserii Bob Persichettiego i Justina K. Thompsona to najprawdopodobniej najbardziej wyczekiwany film animowany wśród kalendarzy premier wszystkich studiów. Będzie to trzecia część trylogii z Milesem Moralesem, którą otworzył nagrodzony Oscarem film "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku, a kontynuował ją "Spider-Man: Poprzez multiwersum" z 2023 roku. Pierwszy film zarobił 393,6 mln dol., a sequel przebił jego sukces, zarabiając 690,6 mln dol.
Reżyserami nadchodzącego filmu są Bob Persichetti i Justin K. Thompson, a scenariusz odpowiedzialni są Phil Lord, Chris Miller i David Callaham. W obsadzie głosowej obok Shameika Moore'a znaleźli się również Hailee Steinfeld i Daniel Kaluuya.
