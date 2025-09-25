REKLAMA
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?

Data premiery filmu "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" została przesunięta. Dobra wiadomość jest taka, że fani będą mogli obejrzeć film wcześniej, niż planowano. Kiedy to nastąpi?

spider man beyond the spider verse nowa data premiery 2027
Od premiery ostatniego filmu z Milesem Moralesem - "Spider-Man: Poprzez multiwersum" - minęły już ponad 2 lata. Czas oczekiwania na kolejną część dłuży się niemiłosiernie, szczególnie biorąc pod uwagę, że widzowie zostali zostawieni ze sporym cliffhangerem. Wciąż nie wiadomo, co stało się Milesowi z Ziemi-42, a także jaki będzie skutek ostatecznej walki ze Spotem i Spider-Manem 2099.

Wcześniej pojawiły się już pierwsze informacje na temat daty premiery. Najpierw mówiono o 4 czerwca 2027 roku (na samiutkim początku film datowano w ogóle na 29 marca 2024 roku, wyobrażacie sobie?) , a później wyznaczona data premiery wskazywała, że "Beyond the Spider-Verse" zadebiutuje jednak 25 czerwca 2027 roku. Dziś okazało się, że termin debiutu animacji z uniwersum Marvela znów uległ zmianie, ale tym razem jest to dobra wiadomość:

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zadebiutuje wcześniej. Kiedy premiera?

Premiera filmu "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" została przesunięta z końcówki czerwca na 18 czerwca 2027 roku (w Stanach Zjednoczonych tego dnia wypada Dzień Ojca). Oznacza to, że długo wyczekiwana animacja o Człowieku-Pająku zadebiutuje w kinach tydzień wcześniej, niż planwano.

"Spider-Man: Poprzez multiwersum", czyli poprzednia produkcja, zakończyła się cliffhangerem, w którym Miles Morales (głosu użycza mu Shameik Moore) przetrzymywany jest jako zakładnik w alternatywnej rzeczywistości przez złowrogą wersję samego siebie.

Produkcja w reżyserii Bob Persichettiego i Justina K. Thompsona to najprawdopodobniej najbardziej wyczekiwany film animowany wśród kalendarzy premier wszystkich studiów. Będzie to trzecia część trylogii z Milesem Moralesem, którą otworzył nagrodzony Oscarem film "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku, a kontynuował ją "Spider-Man: Poprzez multiwersum" z 2023 roku. Pierwszy film zarobił 393,6 mln dol., a sequel przebił jego sukces, zarabiając 690,6 mln dol.

Reżyserami nadchodzącego filmu są Bob Persichetti i Justin K. Thompson, a scenariusz odpowiedzialni są Phil Lord, Chris Miller i David Callaham. W obsadzie głosowej obok Shameika Moore'a znaleźli się również Hailee Steinfeld i Daniel Kaluuya.

25.09.2025
