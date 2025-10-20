To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści

Ładowanie...

"Stamtąd" wciąga już od swoich pierwszych minut. To w końcu historia jadącej na wakacje rodziny, która po drodze przejeżdża przez niepozorne małe miasteczko. I już w nim utyka. Nie ma z niego wyjazdu, wyjścia, czegokolwiek. Po prostu się w nim zostaje. Razem z mieszkańcami szukają z niego wyjścia. Bohaterowie odkrywają kolejne jego tajemnice, musząc mierzyć się z nachodzącym ich z lasu zagrożeniem - niebezpiecznymi istotami w ludzkiej skórze, próbujących ich zabić.



Brzmi frapująco, prawda? Nic więc dziwnego, że "Stamtąd" stało się hitem. Doczekało się 2. sezonu, a potem kolejnego. Od jego ostatniego odcinka - jeszcze z listopada 2024 roku - również w Polsce fani z niecierpliwością wyczekują 4. odsłony produkcji, którą w naszym kraju można oglądać na HBO Max. Kiedy należy się jej spodziewać?

Stamtąd - kiedy premiera 4. sezonu na HBO Max?

Już wcześniej wykluczono, że premiera 4. sezonu "Stamtąd" będzie miała miejsce w 2025 roku. No dobra, czyli w następnym. Co to oznacza? Po raz pierwszy od premiery serialu w 2022 na nowe odcinki musimy czekać ponad rok. Bo rok od ostatniego epizodu 3. odsłony dopiero skończą się zdjęcia do tej nadchodzącej.

Ricky He - gwiazdor "Stamtąd", który wciela się w zastępcę szeryfa miasteczka - zamieścił na swym Instagramie zdjęcie z planu nadchodzącej odsłony serialu. Podpis fotografii głosi: "ostatnie okrążenie 4. sezonu - zupa pomidorowa powraca".

Co prawda nie wiadomo dokładnie, ile jeszcze potrwa to "ostatnie okrążenie", ale - jak podaje Collider - Catalina Sandino Moreno, która wciela się w Tabithę Mattews, ujawniła już, że zdjęcia do 4. sezonu "Stamtąd" mają zakończyć się już w listopadzie. Potem nowe odcinki trafią do postprodukcji, dzięki czemu niedługo powinniśmy dostać jakieś większe na nie spojrzenie.

Jeśli chodzi o samą premierę 4. sezonu "Stamtąd", to jeszcze nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Zdjęcie Ricky'ego He zdaje się jednak potwierdzać słowa Cataliny Sandino Moreno, według której nowe odcinki hitowego serialu science fiction pojawią się na początku przyszłego roku. To już bliżej niż dalej.



Rafał Christ 20.10.2025 19:52

