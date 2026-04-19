Za chwilę premiera 4. sezonu Stamtąd. O której godzinie?

Poprzedni sezon "Stamtąd" zakończył się bardzo mocnym zwrotem akcji - tajemniczy i przerażający mężczyzna ubrany na żółto ujawnił się jako postać mająca głębszą wiedzę na temat miejsca, w którym są uwięzieni są główni bohaterowie oraz zabił Jima Matthewsa (Eion Bailey). To zdarzenie niewątpliwie wyznaczy nowy kierunek fabularny w 4. sezonie, równie mocno, co wstrząsające odkrycie dotyczące tożsamości Tabithy (Catalina Sandino Moreno) i Jade'a (David Alpay) - są oni inkarnacjami poprzednich mieszkańców miasteczka (dlatego też mieli wizje z udziałem m.in. dzieci).

Stamtąd wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera?

Premiera poprzedniego sezonu miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Prosta matematyka pozwala więc na obserwację, że na "czwórkę" przyszło nam czekać mniej niż 1,5 roku. To nienajgorsza przerwa - twórcy mieli czas na pracę, a widzowie nie musieli usychać z tęsknoty za powrotem ulubionego serialu. Kiedy dokładnie 4. sezon "Stamtąd" trafi do streamingu? Tak jak dotychczas, nowa odsłona serialu będzie dostępna do obejrzenia na platformie HBO Max. Kolejną kwestią pozostaje dokładna godzina, w której 4. sezon "Stamtąd" zagości w ofercie w postaci premierowego odcinka.

Według oficjalnych informacji dostępnych na stronie Amazon MGM Studios, amerykańska premiera jest zaplanowana na 19 kwietnia o 21:00 na MGM+. Jak zaś sprawy się mają w przypadku polskiej premiery? Zgodnie z otrzymanymi informacjami, pierwszy epizod 4. sezonu "Stamtąd" pojawi się w HBO Max w poniedziałek 20 kwietnia o godzinie 10:00.

Data dzienna premiery 4. sezonu "Stamtąd" była znana od dawna, jednak kwestią dyskutowaną była dokładna godzina, kiedy pierwszy epizod "wyląduje" w polskiej części serwisu - mówiło się m.in. o godzinach nocnych lub bardzo wczesnych porannych. Teraz, mając dokładną informację, pewne jest to, że osoby, które wstaną rano i akurat nie idą do pracy, będą mogły rozpocząć poniedziałek od spokojnego śniadania, a po nim - seansu. Z pewnością będzie to spora gratka, dzięki której będzie o czym myśleć przez cały dzień. Kolejne epizody mają pojawiać się o tej samej godzinie w ramach cotygodniowego cyklu.

Stamtąd - fabuła 4. sezonu serialu

Im bliżej mieszkańcy miasteczka są odpowiedzi, których szukają, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest Człowiek w Żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade'a i Tabithy okaże się kluczem do powrotu do domu? Jak długo jeszcze Boyd będzie w stanie utrzymać miasto w całości, mimo że jego ciało i umysł się rozpadają? I jaką rolę w nadchodzących wydarzeniach odegra najnowszy przybysz? Czwarty sezon otworzy drzwi, które niektórzy mieszkańcy będą żałować, że pozostały zamknięte" - tak brzmi oficjalny opis 4. sezonu serialu.

Adam Kudyba 19.04.2026 11:31

