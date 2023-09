Stephen King jest wielkim fanem popkultury. Ogląda i czyta jeszcze więcej, niż pisze, a wszyscy, którzy śledzą jego twórczość, wiedzą, że jest to wyczyn. Swoimi opiniami na temat kolejnych dzieł lubi dzielić się w swoich mediach społecznościowych. Tu wypowie się na temat jakiegoś horroru, tam skomentuje nowy serial, a jeszcze gdzie indziej zachęci fanów do oglądania adaptacji jego prozy.



Media społecznościowe Stephena Kinga to prawdziwa kopalnia tytułów do obejrzenia. Niekiedy nawet tych, z którymi krytycy (widzowie zresztą też) obeszli się całkiem szorstko. Ostatnio mistrz literackiej grozy zdecydował się pochwalić jeden z nowszych seriali Netfliksa. Wyjawił, że ma ku temu osobiste powody.



