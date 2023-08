„Zabić ból” podbija Netfliksa. Jak wiele prawdy kryje się w serialowej historii epidemii opioidowej?

Idziemy dalej. Aby móc bronić firmę przed zarzutami, Purdue zatrudniło Rudolpha Giulianiego jako jednego z trzech wpływowych prawników. Edie nie może się doczekać, aż sprawa trafi do sądu, aby ofiary mogły w końcu doczekać się sprawiedliwości, jednak w dniu rozprawy Purdue przyznaje się do jednego zarzutu niewłaściwego brandingu i idzie na ugodę. Jej częścią jest pogrzebanie dowodów odkrytych w trakcie śledztwa Brownlee. Kiedy Edie dowiaduje się, że jej szef zgodził się na te warunki (Giuliani zadzwonił do Kongresu, Kongres do Departamentu Sprawiedliwości, a Departament Sprawiedliwości nakazał zawarcie porozumienia), jest tak oburzona, że w efekcie odchodzi.



W rzeczywistości Purdue rzeczywiście zatrudnił Giulianiego, zarówno ze względu na jego powiązania w Waszyngtonie, jak i jego wiedzę prawniczą. Prawnik osiągnął sporo. Nie był w stanie zapobiec wyrokowi skazującemu, ale załatwił sobie porozumienie, które miało utrudnić Departamentowi Sprawiedliwości ściganie firmy w przyszłości i zapewnił, że kadra kierownicza wyższego szczebla nie odbędzie kary więzienia (Sacklerom do dziś nie postawiono zarzutów karnych związanych z epidemią opioidów). Purdue zapłaciło grzywnę w wysokości 635 mln dol.



Prawdziwe jest też zatrudnienie osób sabotujących sprzedaż (np. Curtis Wright), by przekupić ich i zneutralizować. Wright dołączył do Purdue dwa lata po opuszczeniu FDA, a prokurator okręgowy Jay McCloskey odszedł z pracy w Departamencie Sprawiedliwości w 2001 r., po czym do 2004 r. był płatnym konsultantem w Purdue.



Trudno ocenić, jak sprawy mają się w kontekście werbowania młodych przedstawicielek handlowych; czy rzeczywiście skłaniano je, na przykład, do noszenia tak zwanych wyzywających strojów i podstawiane lekarzom-klientom. Firma słynęła jednak z agresywnych kampanii sprzedażowych i... zachęt finansowych. Choć trudno było wykazać niepodważalne dowody przekupstwa, wiele incydentów sugerowało dość jednoznacznie, że przepisujący większe dawki lekarze byli kuszeni pieniędzmi.