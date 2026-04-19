Stranger Things wraca na Netfliksa. W takiej wersji jeszcze go nie widzieliście

Netflix zapewnił nam kolejny gorący tydzień. Tym razem za sprawą powrotów. Bo dostaliśmy przecież mnóstwo wyczekiwanych kontynuacji uwielbianych seriali. Wreszcie zadebiutował 3. sezon "Fałszywego profilu" i 2. odsłona "Awantury", w której twórcy postanowili opowiedzieć zupełnie nową, ale niemniej wciągającą historię. To jednak już za nami. Po tych ekscytujących premierach platforma nie zamierza nam jednak dać chwili wytchnienia. Już szykuje kolejne ekscytujące tytuły mające zawładnąć naszym czasem i wyobraźnią.



Wśród zalewu nadchodzących nowości na pierwszy plan wysuwa się jedna. W końcu zbliża się premiera pierwszego spin-offu jednego z największych hitów Netfliksa wszech czasów. "Stranger Things" niby skończyło się na przełomie 2025 i 2026 roku, ale pozostaje żywe w wyobraźni użytkowników platformy. Dlatego serwis kuje żelazo póki gorące. Już za parę dni będziemy mogli powrócić do Hawkins, aby ponownie spotkać się z uwielbianymi bohaterami. Tylko tym razem zobaczymy ich w zupełnie innej wersji.

"Stranger Things: Opowieści z '85" przenoszą nas do 1985 roku, kiedy to Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max cieszą się sporą ilością wolnego czasu. Choć wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony zaczynają powoli blednąć, pod powierzchnią pokrytego śniegiem Hawkins budzi się coś złowrogiego. Uwielbiani bohaterowie ścigają się więc z czasem, aby to powstrzymać przed zniszczeniem całego miasteczka.

Niby wszystko brzmi znajomo, ale przecież "Stranger Things: Opowieści z '85" nie są spin-offem aktorskim. Jak już zdążyliście się pewnie domyślić po udostępnionym zwiastunie, tym razem przygody znanych nam bohaterów zobaczymy w wersji animowanej. Już w najbliższy czwartek przekonamy się, czy takie podejście ma w ogóle sens, ale na ten moment zapowiada się rozrywka jak niegdyś w sobotnie poranki.

"Strangers Things" ma to do siebie, że fani nigdy nie zwlekali z oglądaniem odcinków kolejnych sezonów. Dlatego możemy spokojnie założyć, że z "Opowieściami z '85" nie będzie inaczej. Prawdopodobnie więc szybko obejrzą całą udostępnioną przez Netfliksa odsłonę. A co w takim razie będą oglądać w weekend? Spokojnie. Platforma nie zostawia nas samych sobie, ani nie zmusza do nadrabiania zaległości.

Drugą gorącą premierą przyszłego tygodnia jest "Alfa". To już nie będzie nostalgiczna rozrywka w klimatach science fiction. W tym wypadku należy szykować się na pełnokrwisty thriller akcji. Fabuła opowiada przecież historię kobiety, która testuje swoje granice w australijskiej dziczy. Zostaje przy tym wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem. Brzmi, jak coś, co chciałoby się obejrzeć w weekend, nie? Tym lepiej więc, że produkcja zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy piątek.

Nie spodziewajcie się jednak, że będzie to jeden z wielu piątkowych filmów, które zeszły z taśmy produkcyjnej Netfliksa. Na pewno okaże się czymś więcej niż doraźną i płaską rozrywką na weekend. Zadba o to gwiazdorska obsada. W główne role wcielają się Charlize Theron i Taron Egerton. A każdy kto choć trochę śledzi ich karierę, wie że spotkania z nimi się nie odmawia.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026

Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026

Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026

Zabić wspomnienia 14/04/2026

Uśmiechnij się 2 15/04/2026

One Piece: Entering into the Grand Line 15/04/2026

Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026

Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026

Ze szczyptą miłości 15/4/2026

Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026

Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026

Dandelion 16/4/2026

Awantura: Sezon 2 16/4/2026

Psoty 16/04/2026

Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/04/2026

Strzelec 17/04/2026

David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026

180 17/4/2026

Współlokatorki 17/4/2026

Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026

WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026

Wszyscy się tu staramy 18/4/2026

Podziemny krąg 19/04/2026

Schody 19/04/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Uliczka CoComelon: Sezon 7 20/4/2026

Funny AF with Kevin Hart 20/4/2026

Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill 21/4/2026

Niewybrani 21/4/2026

To jest program ogrodniczy 22/4/2026

Lainey Wilson: Country jest cool 22/4/2026

Santita 22/4/2026

Miłość w promocji 22/4/2026

Poprawka 23/4/2026

Stranger Things: Opowieści z '85 23/4/2026

Rozgrywająca: Sezon 2 23/4/2026

Niespotykane męstwo 24/04/2026

Truman Show 24/04/2026

Alfa 24/4/2026

Rafał Christ 19.04.2026 08:00

