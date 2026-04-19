Stranger Things wraca na Netfliksa. W takiej wersji jeszcze go nie widzieliście
"Stranger Things" się skończyło? Nic bardziej mylnego. Nie zabija się przecież kury znoszącej złote jaja. Dlatego właśnie Netflix kontynuuje franczyzę. Na platformę pewnym krokiem zmierza pierwszy z zapowiedzianych spin-offów. To będzie rewolucja w uniwersum braci Duffer.
Netflix zapewnił nam kolejny gorący tydzień. Tym razem za sprawą powrotów. Bo dostaliśmy przecież mnóstwo wyczekiwanych kontynuacji uwielbianych seriali. Wreszcie zadebiutował 3. sezon "Fałszywego profilu" i 2. odsłona "Awantury", w której twórcy postanowili opowiedzieć zupełnie nową, ale niemniej wciągającą historię. To jednak już za nami. Po tych ekscytujących premierach platforma nie zamierza nam jednak dać chwili wytchnienia. Już szykuje kolejne ekscytujące tytuły mające zawładnąć naszym czasem i wyobraźnią.
Wśród zalewu nadchodzących nowości na pierwszy plan wysuwa się jedna. W końcu zbliża się premiera pierwszego spin-offu jednego z największych hitów Netfliksa wszech czasów. "Stranger Things" niby skończyło się na przełomie 2025 i 2026 roku, ale pozostaje żywe w wyobraźni użytkowników platformy. Dlatego serwis kuje żelazo póki gorące. Już za parę dni będziemy mogli powrócić do Hawkins, aby ponownie spotkać się z uwielbianymi bohaterami. Tylko tym razem zobaczymy ich w zupełnie innej wersji.
"Stranger Things: Opowieści z '85" przenoszą nas do 1985 roku, kiedy to Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max cieszą się sporą ilością wolnego czasu. Choć wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony zaczynają powoli blednąć, pod powierzchnią pokrytego śniegiem Hawkins budzi się coś złowrogiego. Uwielbiani bohaterowie ścigają się więc z czasem, aby to powstrzymać przed zniszczeniem całego miasteczka.
Niby wszystko brzmi znajomo, ale przecież "Stranger Things: Opowieści z '85" nie są spin-offem aktorskim. Jak już zdążyliście się pewnie domyślić po udostępnionym zwiastunie, tym razem przygody znanych nam bohaterów zobaczymy w wersji animowanej. Już w najbliższy czwartek przekonamy się, czy takie podejście ma w ogóle sens, ale na ten moment zapowiada się rozrywka jak niegdyś w sobotnie poranki.
"Strangers Things" ma to do siebie, że fani nigdy nie zwlekali z oglądaniem odcinków kolejnych sezonów. Dlatego możemy spokojnie założyć, że z "Opowieściami z '85" nie będzie inaczej. Prawdopodobnie więc szybko obejrzą całą udostępnioną przez Netfliksa odsłonę. A co w takim razie będą oglądać w weekend? Spokojnie. Platforma nie zostawia nas samych sobie, ani nie zmusza do nadrabiania zaległości.
Drugą gorącą premierą przyszłego tygodnia jest "Alfa". To już nie będzie nostalgiczna rozrywka w klimatach science fiction. W tym wypadku należy szykować się na pełnokrwisty thriller akcji. Fabuła opowiada przecież historię kobiety, która testuje swoje granice w australijskiej dziczy. Zostaje przy tym wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem. Brzmi, jak coś, co chciałoby się obejrzeć w weekend, nie? Tym lepiej więc, że produkcja zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy piątek.
Nie spodziewajcie się jednak, że będzie to jeden z wielu piątkowych filmów, które zeszły z taśmy produkcyjnej Netfliksa. Na pewno okaże się czymś więcej niż doraźną i płaską rozrywką na weekend. Zadba o to gwiazdorska obsada. W główne role wcielają się Charlize Theron i Taron Egerton. A każdy kto choć trochę śledzi ich karierę, wie że spotkania z nimi się nie odmawia.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026
- Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026
- Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026
- Zabić wspomnienia 14/04/2026
- Uśmiechnij się 2 15/04/2026
- One Piece: Entering into the Grand Line 15/04/2026
- Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026
- Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026
- Ze szczyptą miłości 15/4/2026
- Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026
- Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026
- Dandelion 16/4/2026
- Awantura: Sezon 2 16/4/2026
- Psoty 16/04/2026
- Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/04/2026
- Strzelec 17/04/2026
- David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026
- 180 17/4/2026
- Współlokatorki 17/4/2026
- Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026
- WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026
- Wszyscy się tu staramy 18/4/2026
- Podziemny krąg 19/04/2026
- Schody 19/04/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Uliczka CoComelon: Sezon 7 20/4/2026
- Funny AF with Kevin Hart 20/4/2026
- Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill 21/4/2026
- Niewybrani 21/4/2026
- To jest program ogrodniczy 22/4/2026
- Lainey Wilson: Country jest cool 22/4/2026
- Santita 22/4/2026
- Miłość w promocji 22/4/2026
- Poprawka 23/4/2026
- Stranger Things: Opowieści z '85 23/4/2026
- Rozgrywająca: Sezon 2 23/4/2026
- Niespotykane męstwo 24/04/2026
- Truman Show 24/04/2026
- Alfa 24/4/2026