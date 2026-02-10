Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał

Ładowanie...

5. i ostatni sezon „Stranger Things” okazał się tym najniżej ocenianym w historii produkcji, zdobywając zaledwie 53 proc. w Popcornmeterze na Rotten Tomatoes. Wielu widzów krytykowało oprawę wizualną, problemy scenariuszowe oraz obsadę, określając całość mianem „wpadki” (łagodniejsza wersja) aż po „katastrofę na poziomie Gry o tron” (ta najbardziej brutalna). Również recenzje samego finału nie były łaskawe. Część fanów przyznawała, że czuła niedosyt i rozczarowanie ostatnią potyczką oraz sposobem zamknięcia wielu wątków fabularnych.



Niezadowoleni nie byli jednak wyłącznie widzowie. Aktor grający Papę Brennera, Matthew Modine, również przyznał, że zamknięcie tej opowieści nie przypadło mu do gustu.

REKLAMA

Stranger Things: Matthew Modine dołącza do malkontentów

Matthew podzielił się swoją opinią, odpowiadając na komentarze fanów pod jednym z niedawnych filmów na Instagramie. Gdy ktoś zapytał go wprost, czy podobał mu się finał, odpowiedział krótko, bez ogródek i konkretnie: „nie”.



Modine występował w serialu przez cztery sezony, zanim jego bohater zginął. Choć gwiazdor nie wyjaśnił, co dokładnie mu się nie spodobało, jasno dał do zrozumienia, że nie chodzi o los jego postaci. Kiedy jeden z fanów zapytał: „A co, gdybyś nie umarł?”, aktor odparł filozoficznie: „Wszystko umiera. Chwila, w której akceptujesz tę nieuchronność, jest momentem, w którym naprawdę zaczynasz żyć i być tu i teraz”. Podkreślił jednak, że nie ma nic przeciwko samemu serialowi. Na pytanie fana: „Gdyby poprosili cię o powrót, zgodziłbyś się?”, Modine odpowiedział: „oczywiście”.

Co ciekawe, artysta najwyraźniej dołączył do fanów łudzących się, że twórcy przyszykowali jeszcze jeden, „tajny” 9. odcinek. Na pytanie innego obserwatora („Czy Papa wierzy, że powstał epizod 9.?”) odpisał: „mam taką nadzieję - dla fanów”. Ta odpowiedź nie pozostawia wątpliwości, że sam Modine wolałby zupełnie inne zakończenie niż to zaproponowane przez braci Dufferów. Biorąc pod uwagę fakt, że żaden z pozostałych członków obsady nie narzekał na zakończenie serii, te komentarze zdają się warte odnotowania. Zwłaszcza, że pokrywają się ze zdaniem wielu, wielu fanów.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 10.02.2026 08:31

Ładowanie...