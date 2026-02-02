Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie

Ładowanie...

Pierwszego dnia 2026 roku zadebiutował finał serialu "Stranger Things". Nie oznacza to jednak, że fani hitowej produkcji Netfliksa musieli pożegnać się z Hawkins na dobre - w międzyczasie bracia Duffer wraz z ekipą pracowali nad zupełnie nowym, tym razem animowanym serialem z uniwersum "Stranger Things", który zadebiutuje na Netfliksie wiosną 2026 roku.

Stranger Things. Opowieści z 85 - kiedy premiera na Netflix?

Animacja "Stranger Things. Opowieści z 85" zadebiutuje w serwisie Netflix 23 kwietnia. Akcja serialu rozgrywa się w uniwersum "Stranger Things" między 2. a 3. sezonem i osadzona jest w zimie 1985 roku. Jej bohaterami są dobrze znane postaci z oryginalnego serialu, czyli: Jedenastka (głosu użyczył Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney), Lucas (Elisha "EJ" Williams) i Max (Jolie Hoang-Rappaport). Wydaje się, że przerażające wydarzenia z Drugiej Strony w końcu ucichły, a dzieciaki wracają do normalnego życia w świecie Dungeons & Dragons. Okazuje się jednak, że ekipa ponownie będzie musiała powstrzymać czające się zło.

Serial zawiera zarówno elementy akcji, jak i komedii. Jest w nim dreszczyk emocji związany z byciem młodym, z byciem dzieckiem i przeżywaniem przygód. Ale jest też esencja prawdziwego niebezpieczeństwa, prawdziwej stawki. Te dzieciaki się kochają i czują potrzebę wzajemnej ochrony. W pewnym sensie wszyscy są rodziną. Nie tylko przeżywamy te wielkie przygody, ale także możemy wnieść do serialu mnóstwo emocji i prawdziwych momentów - skomentował Eric Robles, showrunner serialu.

Robles ujawnił również, z czym będą zmagali się bohaterowie w 1. sezonie:

Zaczynamy serial z tą młodzieńczą miłością Eleven i Mike'a i myślę, że to świetny punkt wyjścia dla tych dzieciaków. Eleven jest podekscytowana swoim nowym życiem, nowymi przyjaciółmi i możliwością doświadczania nowych rzeczy. (...) Obserwujemy wczesny etap rozkwitu relacji Lucasa i Max. (...) Chodziło o pokazanie tych spokojniejszych chwil, kiedy ta dwójka mogła być pogrążona w tajemnicy, ale jednocześnie spędzać ze sobą czas. W 1. i 2. sezonie "Stranger Things" dzieciaki uciekały przed agentami rządowymi i potworami z innych wymiarów, a potem wszystko ucichło. Dustin miał takie poczucie: "No i co jeszcze?". Więc kiedy pojawia się coś, co nie jest normalne i wydaje się bardzo odwrócone, odczuwa ekscytację. Czuje potrzebę stworzenia czegoś, co będzie miało znaczenie dla nich jako małego zespołu, ale pomoże wszystkim innym. Dlatego tworzy Klub Śledczych z Hawkins.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest Eric Robles wraz z współtwórcami "Stranger Things", Mattem i Rossem Dufferami, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych.

Premiera serialu "Stranger Things. Opowieści z 85" 23 kwietnia w serwisie Netflix.

Anna Bortniak 02.02.2026 16:04

Ładowanie...