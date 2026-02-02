REKLAMA
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie

Czas na powrót do świata "Stranger Things". Zadebiutował już zwiastun nowego serialu z uniwersum braci Duffer, w którym bohaterowie będą mieli zupełnie nową zagadkę do rozwiązania. Oto "Stranger Things. Opowieści z 85". Kiedy premiera?

Anna Bortniak
stranger things opowiesci z 85 zwiastun serial animacja netflix
Pierwszego dnia 2026 roku zadebiutował finał serialu "Stranger Things". Nie oznacza to jednak, że fani hitowej produkcji Netfliksa musieli pożegnać się z Hawkins na dobre - w międzyczasie bracia Duffer wraz z ekipą pracowali nad zupełnie nowym, tym razem animowanym serialem z uniwersum "Stranger Things", który zadebiutuje na Netfliksie wiosną 2026 roku.

Stranger Things. Opowieści z 85 - kiedy premiera na Netflix?

Animacja "Stranger Things. Opowieści z 85" zadebiutuje w serwisie Netflix 23 kwietnia. Akcja serialu rozgrywa się w uniwersum "Stranger Things" między 2. a 3. sezonem i osadzona jest w zimie 1985 roku. Jej bohaterami są dobrze znane postaci z oryginalnego serialu, czyli: Jedenastka (głosu użyczył Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney), Lucas (Elisha "EJ" Williams) i Max (Jolie Hoang-Rappaport). Wydaje się, że przerażające wydarzenia z Drugiej Strony w końcu ucichły, a dzieciaki wracają do normalnego życia w świecie Dungeons & Dragons. Okazuje się jednak, że ekipa ponownie będzie musiała powstrzymać czające się zło.

Serial zawiera zarówno elementy akcji, jak i komedii. Jest w nim dreszczyk emocji związany z byciem młodym, z byciem dzieckiem i przeżywaniem przygód. Ale jest też esencja prawdziwego niebezpieczeństwa, prawdziwej stawki. Te dzieciaki się kochają i czują potrzebę wzajemnej ochrony. W pewnym sensie wszyscy są rodziną. Nie tylko przeżywamy te wielkie przygody, ale także możemy wnieść do serialu mnóstwo emocji i prawdziwych momentów

- skomentował Eric Robles, showrunner serialu.

Robles ujawnił również, z czym będą zmagali się bohaterowie w 1. sezonie:

Zaczynamy serial z tą młodzieńczą miłością Eleven i Mike'a i myślę, że to świetny punkt wyjścia dla tych dzieciaków. Eleven jest podekscytowana swoim nowym życiem, nowymi przyjaciółmi i możliwością doświadczania nowych rzeczy. (...) Obserwujemy wczesny etap rozkwitu relacji Lucasa i Max. (...) Chodziło o pokazanie tych spokojniejszych chwil, kiedy ta dwójka mogła być pogrążona w tajemnicy, ale jednocześnie spędzać ze sobą czas. W 1. i 2. sezonie "Stranger Things" dzieciaki uciekały przed agentami rządowymi i potworami z innych wymiarów, a potem wszystko ucichło. Dustin miał takie poczucie: "No i co jeszcze?". Więc kiedy pojawia się coś, co nie jest normalne i wydaje się bardzo odwrócone, odczuwa ekscytację. Czuje potrzebę stworzenia czegoś, co będzie miało znaczenie dla nich jako małego zespołu, ale pomoże wszystkim innym. Dlatego tworzy Klub Śledczych z Hawkins.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest Eric Robles wraz z współtwórcami "Stranger Things", Mattem i Rossem Dufferami, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych.

Premiera serialu "Stranger Things. Opowieści z 85" 23 kwietnia w serwisie Netflix.

Anna Bortniak
02.02.2026 16:04
