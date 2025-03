Założyciel Studia Ghibli nie ucieszy się z nowej funkcji Open AI. "Sztuczna inteligencja to zniewaga"

Dyskusje i spory na temat AI trwają i będą, rzecz jasna, trwać - do momentu, w którym nie dojdzie ona do granicy, czyli nie skończy się rozwijać (co trudno sobie obecnie wyobrazić) i rewolucjonizować rynki. Teraz emocje podgrzała niedawna aktualizacja OpenAI, czyli jednego z czołowych graczy w sferze sztucznej inteligencji. Firma udostępniła nowe narzędzie do generowania obrazów, a użytkownicy na całym świecie natychmiast zasypali je promptami inspirowanymi stylem Studia Ghibli. Na platformach społecznościowych zaczęły pojawiać się masowo grafiki wygenerowane przez AI, naśladujące charakterystyczną estetykę Hayao Miyazakiego.



Jak to zwykle bywa - jedni odnaleźli w tym sporo frajdy, a inni skrytykowali. Część tych drugich postanowiła odgrzebać i przypomnieć pozostałych nagranie sprzed lat, na którym ceniony twórca w bardzo dosadnych słowach wypowiada się na sztucznej inteligencji. Materiał zyskał właśnie drugie życie.