Na gorącym uczynku: wyjaśniamy zakończenie serialu Netfliksa na podstawie Cobena

Tymczasem Ema wciąż próbuje rozwiązać zagadkę śmierci Martiny. W szkole na memoriale dziewczyny znajduje zdjęcie, które zwraca jej szczególną uwagę. Trop prowadzi ją do domu Juliany, przyjaciółki Leo, która ma dziennikarce za złe, że doprowadziła do śmierci mężczyzny. Okazuje się wówczas, że Martina spędziła ostatnie chwile z Armando, synem Juliany, i to właśnie on zabił swoją koleżankę - przypadkiem dowiedział się bowiem, że dziewczyna miała coś wspólnego ze śmiercią Leo. Matka Armando postanowiła zatuszować zbrodnię i wrobić w nią i tak już nieżyjącego Leo (choć pod koniec odcinka okazuje się, że wystrzał go nie zabił), by chronić syna, choć ostatecznie chłopak i tak trafia do więzienia.