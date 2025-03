Na gorącym uczynku wpadło na Netfliksa. Czy ktoś jeszcze ogląda adaptacje Cobena na poważnie?

W produkcji "Na gorącym uczynku" poznajemy Emę Garay (Soledad Villamil), dziennikarkę w lokalnej redakcji, która znana jest z publikowania serii artykułów i filmów, w których konfrontuje ludzi w związku z popełnieniem przez nich przestępstwa. Ema, jako dziennikarka śledcza, pracuje również nad nową sprawą, która wymaga od niej podszywania się pod nastolatkę na czacie pewnej gry wideo, by zwabić mężczyznę, który krzywdzi młode dziewczęta. W związku z tym, że nie znajduje pomocy u policji, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.



Ema spotyka się z rodzicami jednej z ofiar, a także z Leo Mercerem (Alberto Ammann), przyjacielem rodziny. Początkowo mężczyzna nie jest do niej przychylnie nastawiony, ale kiedy spotyka się z dziennikarką, nagle nic nie przeszkadza im w spędzeniu nocy (tak, to wszystko dzieje się w pierwszym odcinku). Tymczasem Ema w końcu dostaje to, czego chciała, ponieważ wygląda na to, że poszukiwany oprawca połknął haczyk. Kiedy jednak dziennikarka wraz z ekipą udaje się na miejsce spotkania z młodą dziewczyną, dokonuje szokującego odkrycia.



Nie będę tutaj spojlerować, bo na pewno ktoś będzie miał ochotę odpalić sobie ten serial. Ostrzegam jednak, że robicie to na własną odpowiedzialność, bo ja na przykład dawno nie widziałam tak chaotycznego serialu (miałam to szczęście, że do tej pory skutecznie udawało mi się uniknąć netfliksowych adaptacji Cobena), w którym tak bardzo nic nie trzyma się kupy i, wbrew pozorom, trzeba się nieźle napocić, żeby ogarnąć, kto jest kim. Pierwszy odcinek obejrzałam chyba z dwa razy, analizując klatka po klatce, co się dzieje, a i tak w kolejnych epizodach musiałam się kilka razy cofnąć, żeby mieć pewność, że niczego nie przegapiłam.