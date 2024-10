Współcześnie mamy tendencję do przeceniania funkcji gastronomii. Dania traktujemy jak dzieła sztuki, a kucharzy uznajemy za artystów, których zadaniem jest łechtać nasze podniebienia, jednocześnie odkrywając paletę zupełnie nowych doznań kulinarnych. Z horrorami jest tak samo. Wielbimy twórców bawiących się gatunkiem. Cieszymy się, gdy pobudzają szare komórki do myślenia, mówiąc coś nowego o otaczającym nas świecie. Jak jednak wiemy z "Menu", od tego całego "zdekonstruowanego gówna" lepszy okazuje się prosty cheeseburger. "Szefowa" jest właśnie takim cheeseburgerem. Tylko niedosmażonym, niedoprawionym i w ogóle zepsutym. Magda Gessler bez mrugnięcia okiem zamknęłaby serwującą go restaurację.



Blumhouse od lat specjalizuje się w podawaniu widzom horrorowego junk foodu, w którym rozsmakowują się niedzielni widzowie kina grozy, a co bardziej wytrawni fani gatunku mają odruch wymiotny, gdy tylko o nim pomyślą. Wszystko przez to, że wytwórnia dawno temu wypracowała swoją formułę nisko- i średniobudżetowych filmów i od tamtej pory nadmiernie ją eksploatuje. A wcale taka atrakcyjna przecież nie jest. Polega na uciekaniu od krwawych atrakcji i zwracaniu się w stronę emocjonalności kolejnych opowieści. Trudno jednak widzowi w nie inwestować, gdy bohaterowie okazują się niczym więcej niż źle napisanymi kliszami, a cała duszna atmosfera istnieje tylko na papierze.