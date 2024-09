Uznany twórca horrorów zapowiada, że nowy "Egzorcysta" będzie "najstraszniejszym filmem" w jego karierze

Miało być inaczej. W 2021 roku Universal wraz z platformą Peacock za 400 mln dol. kupili prawa do "Egzorcysty". Dzięki temu dostaliśmy "Egzorcystę: Wyznawcę". David Gordon Green planował rozpocząć nim trylogię requeli klasyka Williama Friedkina. Poszło mu jednak znacznie gorzej niż wcześniej z "Halloween". Co prawda film przy budżecie 30 mln zarobił 137 mln (całkiem nieźle), ale zebrał miażdżące recenzje. Wytwórnia się przestraszyła, przez co postanowiła zmienić strategię. Zrezygnowała z planowanych wcześniej sequeli.



Teraz za "Egzorcystę" ma się wziąć Mike Flanagan - twórca Netfliksowych hitów pokroju "Nawiedzony dom na wzgórzu" czy "Nawiedzony dwór w Bly". Choć nie znamy szczegółów nadchodzącej produkcji, wiadomo już, że nie będzie to sequel "Egzorcysty: Wyznawcy". Ma to być za to "radykalnie nowe podejście do franczyzy". Reżyser jest bardzo podekscytowany daną mu szansą na zmierzenie się ze spuścizną kultowego horroru.