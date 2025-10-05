Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?

Ładowanie...

„Szybcy i wściekli”, czyli w oryginale „The Fast and the Furious”, to kultowy już film z 2001 r. o ulicznych wyścigach samochodowych, który stał się początkiem rozciągniętej na już ponad dwie dekady franczyzy. Ta jest jedną z najbardziej dochodowych w historii Hollywoodu. W rolach głównych wystąpili w nim Vin Diesel wcielający się w Dominica Toretto będącego głową Rodziny oraz Paul Walker portretujący próbującego rozpracować gang agenta Briana O'Connera.

Produkcja doczekała się licznych sequeli oraz spin-offa, a w obsadzie z czasem pojawiło się znacznie więcej nazwisk. Seria obfituje w liczne zwroty akcji, a bohaterowie, których uważano za zmarłych, często powracają (czasem w ramach prequela, czasem w retrospekcji). Do tego wyścigi uliczne, od których wszystko się zaczęło, zeszły na drugi plan. Rodzina zaczęła rozpracowywać globalne spiski, a niektórzy jej członkowie polecieli nawet w kosmos.

Szybcy i wściekli - lista wszystkich filmów

Na tę serię składa się już 11 filmów, a 9 z nich opowiada spójną historię. Są tutaj dwa rodzynki w postaci „Szybcy i wściekli: Tokio Drift” oraz „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”. Na kolejne części czekaliśmy przy tym zwykle dwa lata, aczkolwiek pomiędzy 2. i 3. oraz 3. i 4. przerwy były dłuższe, bo aż trzyletnie. Można przy tym bez problemu oglądać je wszystkie w dokładnie takiej kolejności, w jakiej trafiały do kin (ale nie jest to jedyny sposób):

Szybcy i wściekli / The Fast and the Furious (2001)

Za szybcy, za wściekli / 2 Fast 2 Furious (2003)

Szybcy i wściekli: Tokio Drift / The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Szybko i wściekle / Fast & Furious (2009)

Szybcy i wściekli 5 / Fast Five (2011)

Szybcy i wściekli 6 / Fast & Furious 6 (2013)

Szybcy i wściekli 7 / Furious 7 (2015)

Szybcy i wściekli 8 / The Fate of the Furious (2017)

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Szybcy i wściekli 9 / F9 (2021)

Szybcy i wściekli 10 / Fast X (2023)

Szybcy i wściekli - kolejność oglądania filmów (chronologiczna)

A co z tym drugim sposobem? W przypadku osób, które chciałyby zapoznawać się z historią Dominica Toretto i jego Rodziny w sposób chronologiczny, kolejność jest nieco inna. Wynika to z faktu, iż wydarzenia z filmów „Szybko i wściekle”, „Szybcy i wściekli 5” oraz „Szybcy i wściekli 6” rozgrywają się przed „Szybcy i wściekli: Tokio Drift”. Jeśli nie znacie tej serii i chcecie uniknąć spoilerów, to najlepiej zabrać się za nie w następującej kolejności:

Szybcy i wściekli / The Fast and the Furious (2001)

Za szybcy, za wściekli / 2 Fast 2 Furious (2003)

Szybko i wściekle / Fast & Furious (2009)

Szybcy i wściekli 5 / Fast Five (2011)

Szybcy i wściekli 6 / Fast & Furious 6 (2013)

Szybcy i wściekli: Tokio Drift / The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Szybcy i wściekli 7 / Furious 7 (2015)

Szybcy i wściekli 8 / The Fate of the Furious (2017)

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Szybcy i wściekli 9 / F9 (2021)

Szybcy i wściekli 10 / Fast X (2023)

Warto przy tym dodać, że „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw” jest jak dotąd jedynym spin-offem w ramach tej serii, który skupia się na dwójce tytułowych postaci granych odpowiednio przez Dwayne’a „The Rocka” Johnsona oraz Jasona Stathama, a Vin Diesel po raz pierwszy nie gra pierwszych skrzypiec. Jak na razie nie wiadomo zaś, czy kiedykolwiek podobny projekt, który nie będzie skupiał się na Dominicu Toretto i o którym mówiono, zostanie zrealizowany.

Co dalej z serią The Fast and the Furious?

Ostatnim filmem z serii jest „Fast X” z 2023 r., który był pierwszym rozdziałem większej opowieści i kończył się cliffhangerem. W tamtym czasie Hollywood często filmy będące kolejną odsłoną długiego cyklu dzielił na dwie części (tak jak to kiedyś miało miejsce w przypadku ostatniego „Harry’ego Pottera”). Dystrybutorzy rakiem się jednak z tego pomysłu wycofali (dlatego np. zamiast „Mission Impossible - Dead Reckoning Part Two” pojawił się film „Mission Impossible - Final Reckining”).

Czy podobnie będzie w przypadku „Szybkich i wściekłych”? Tego nie wiemy, bo chociaż kontynuację filmu „Szybcy i wściekli 10” zapowiedziano już dawno temu, to reżyser Louis Leterrier dopiero rusza z produkcją. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie oraz pod jakim tytułem obraz trafi do kin. Obecnie szacuje się, iż będzie to 2027 r. Nie zdziwię się przy tym, jeśli na plakatach zamiast „Szybcy i wściekli 10: Część 2” zobaczymy napis „Szybcy i wściekli 11”.

Otwartym pozostaje też pytanie o obsadę, bo jest spore ryzyko, iż na ekranie nie pojawią się obok siebie ponownie Vin Diesel i Dwayne Johnson. Pomiędzy aktorami doszło do scysji rzutującej na dalsze losy całej serii „Szybcy i wściekli”. Spodziewamy się natomiast zobaczyć takie postaci jak Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), Mia Toretto (Jordana Brewster), Deckard Shaw (Jason Statham), Han (Sung Kang), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) i Dante Reyes (Jason Momoa).

Wspominając o serii „Szybcy i wściekli” trzeba również napomknąć o tym, że ich twórców oraz jej fanów spotkał w 2013 r. straszny cios. Aktor wcielający się w Briana O'Connera, czyli Paul Walker, zginął tragicznie w wieku 40 lat w wypadku samochodowym podczas wyczynowej jazdy na torze. W kolejnych filmach upamiętniono odtwórcę tej roli, a jego postaci dano szczęśliwe zakończenie. Niewykluczone jednak, że… bohater mimo to powróci - chce tego Vin Diesel.

A gdzie obejrzeć filmy z cyklu „Szybcy i wściekli”? Z pomocą przychodzą nam jak zawsze serwisy VOD.

