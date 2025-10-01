#B69AFF
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?

Każdy, kto oglądał "Szybkich i wściekłych 10", pamięta, że kończy się on cliffhangerem, zapowiadającym następną, 11. odsłonę ikonicznej serii. Przez długi czas nie otrzymywaliśmy żadnych nowych informacji na jej temat, aż do teraz. Kiedy możemy się spodziewać wielkiego powrotu?

Adam Kudyba
szybcy i wsciekli film
"Szybcy i wściekli" to niewątpliwie jedna z najważniejszych filmowych serii XXI wieku. Czego by o niej nie mówić - jest kasowa, przez lata przyciągała wielkie gwiazdy i przekraczała kolejne granice fantazji. Zwłaszcza w ostatnich latach podkreślany w filmach motyw rodziny stał się już wręcz kultowy. Teraz wygląda na to, że ponowne jej zjednoczenie jest bliższe, niż się zdawało.

Szybcy i wściekli 11 - seria powraca. Kiedy premiera?

Przez 24 lata mieliśmy szansę oglądać aż dziesięć części, z czego ostatnią w 2023 roku. Wyreżyserował ją Louis Leterrier, a w obsadzie pojawili się m.in. Jason Momoa i Alan Ritchson. Film zarobił na siebie ponad 700 milionów złotych, a poza tym twórcy i tak zapowiadali, że dziesiąta część będzie wstępem do szerszego pożegnania z ikoniczną serią.

Choć przez długie miesiące zdawało się, że przyszłość finałowego filmu serii maluje się raczej w ciemnych barwach, cisza została przełamana. Vin Diesel, główny aktor i jeden z producentów podzielił się z fanami ekscytującą wiadomością: zdjęcia do "Szybkich i wściekłych 11" właśnie się rozpoczęły. Przy okazji ogłaszania tej informacji zamieścił zdjęcie z Michelle Rodriguez - inną gwiazdą serii "Szybkich...", wcielającą się w Letty, żonę Dominica Toretto, granego przez Diesela. W dalszej (i bardzo długiej) części wpisu aktor podkreślił wielką więź, jaka łączy go i z tą serią, i jej fanami:

Pomimo każdej zmiany w firmie, każdej zmiany w zarządzie, każdego nowego reżimu, jedno nigdy się nie zachwiało… więź między rodziną „Szybkich” a fanami na całym świecie (...) Dla wszystkich, którzy czekali, dla każdego fana, który wierzy, że rodzina jest wszystkim, to, co teraz tworzymy, będzie hołdem dla wszystkiego, co kochacie w "Szybkich i wściekłych", jednocześnie zabierzemy Was w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliście.

Fundamentalne pytanie w związku z tym brzmi: kiedy "Szybcy i wściekli 11" pojawią się na dużym ekranie? To pytanie na ten moment pozostaje otwarte - skoro dopiero ruszyły zdjęcia, nie należy się, moim zdaniem, spodziewać filmu wcześniej niż latem 2026 roku. Dziesiąta część weszła na ekrany dość późno po zakończeniu zdjęć, więc szczerze powiedziawszy - opcja premiery filmu w 2027 roku nie wydaje się niemożliwa.

Szybcy i wściekli 11 - obsada. Kto powróci do serii?

Jest jasne jak słońce, że finałowa część nie obejdzie się bez Vina Diesela i Michelle Rodriguez. Z racji, że postać Jakoba, grana przez Johna Cenę, poniosła śmierć w poprzednim filmie, tego aktora na ekranie nie powinniśmy zobaczyć. Jak donosi Collider, wielce prawdopodobny jest powrót Jasona Momoi do roli Dantego Reyesa, głównego złoczyńcy poprzedniego filmu. Powinniśmy spodziewać się wielkich powrotów innych, ikonicznych postaci. Jeśli wszystkie doniesienia się potwierdzą, skład obsady "Szybkich i wściekłych 11" powinien prezentować się następująco:

  • Vin Diesel jako Dom Toretto
  • Michelle Rodriguez jako Letty
  • Jason Momoa jako Dante Reyes
  • Tyrese Gibson jako Roman
  • Ludacris jako Tej
  • Jordana Brewster jako Mia Toretto
  • Dwayne Johnson jako Luke Hobbs
  • Jason Statham jako Deckard Shaw
Więcej o filmach z serii "Szybcy i wściekli" przeczytacie na Spider's Web:

01.10.2025 09:20
