Tak dobre finały nie zdarzają się często. Najbardziej ludzki serial kończy się bezbłędnie

Głównym bohaterem "Terapii bez trzymanki" jest pogrążony w żałobie Jimmy. Po stracie żony nie potrafi on sobie radzić w problemach zawodowych i prywatnych. A powinien. Jest w końcu psychoterapeutą. Nie widząc innego rozwiązania postanawia spróbować nowej formy terapii dla swoich pacjentów: zamierza być z nimi szczery do bólu. Jak to wychodzi? Na pewno śmiesznie, skoro widzowie tak serial Apple TV pokochali.



Od swojego debiutu w 2023 roku "Terapia bez trzymanki" zbiera same pochwały. Nawet od krytyków. Na Rotten Tomatoes wyniki kolejnych sezonów nie schodzą poniżej 90 proc. pozytywnych recenzji. To jednak wciąż nic w porównaniu z tym, jak serial pokochali widzowie. W końcu od początku cieszy się on taką popularnością, że ciągle jest przedłużany na kolejne odsłony.

Terapia bez trzymanki - opinie o finale 3. sezonu serialu Apple TV

Jeśli wczytać się w opinie fanów "Terapii bez trzymanki" w mediach społecznościowych, można łatwo odkryć, czemu tak się im podoba. Piszą, że to "bardzo mądry", "głęboki", "skupiający się na ludzkich relacjach i emocjach" serial. Jest po prostu bardzo ludzki i prawdziwy. Tak było zawsze. I tak wciąż jest. Bo wraz z kolejnymi odcinkami produkcja nie traci na emocjonalnej sile. A wręcz ją wzmaga.

Najlepszym tego dowodem są opinie na temat udostępnionego właśnie dzisiaj na Apple TV finału 3. sezonu. Wraz z nim fani przeżyli ekstazę. Uderzył ich on bowiem bardzo mocno i wziął z zaskoczenia.

Dosłownie wypłakałam oczy na finale "Terapii bez trzymanki". Boże, jak kocham ten serial



Finał 3. sezonu "Terapii bez trzymanki" jest niesamowity. Szczególnie ostatnie trzy minuty



3. sezon "Terapii bez trzymanki" jest świetny! Dalej pokazuje, dlaczego to tak komfortowy serial do oglądania. Jeszcze bardziej rozwija humor i terapeutyczne emocje dzięki znakomitej obsadzie. Harrison Ford wciąż jest najlepszy w tym sezonie. Jednocześnie serial nie boi się też ewoluować - czytamy na X (dawny Twitter).

Użytkownicy Apple TV z optymizmem patrzą w przyszłość serialu, bo już wiadomo, że dostanie on 4. sezon. Aczkolwiek w nadchodzących odcinkach widzów czeka przeskok czasowy. Jak zapewnia sam twórca, dotychczasowa część opowieści - o żalu, przebaczeniu i ruszaniu dalej - właśnie się zakończyła. Dlatego też finał 3. odsłony serialu uderza fanów tak mocno i targa nimi emocjonalnie po podłodze.

Rafał Christ 08.04.2026 14:40

