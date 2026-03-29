Rok temu zakochałam się w tym serialu od Apple TV. Czas na 2. sezon

Ładowanie...

Już tylko dni dzielą nas od premiery 2. sezonu serialu "Znajomi i sąsiedzi" stworzonego przez

Jonathana Troppera. Niepozorny, może nawet tajemniczo brzmiący tytuł, który niewiele zdradza na temat fabuły, spotkał się z bardzo przychylnymi recenzjami widzów i krytyków. Nic dziwnego - Apple TV dostarczył nam produkcję rozrywkową i intrygującą, a jednocześnie pełną zawiłych wątków, w których bohaterowie są zmuszani podejmować trudne i nierzadko bolesne decyzje.

Niecały rok po premierze serwis ogłosił, że "Znajomi i sąsiedzi" doczekają się 2. sezonu. Ci, którzy mieli okazję obejrzeć poprzednią odsłonę, mogli domyślać się, że twórcy mają jeszcze spore pole do popisu. Ja z kolei miałam nadzieję, że popisze się jeszcze bardziej Jon Hamm, który wciela się w głównego bohatera serialu. Dzięki temu, że aktorowi partnerują takie gwiazdy jak Amanda Peet czy Olivia Munn, udało mu się stworzyć kreację, która może nie przebije "Mad Mana", ale równie mocno zapada w pamięć.

Znajomi i sąsiedzi - oglądaj w Apple TV Znajomi i sąsiedzi Apple TV+

Znajomi i sąsiedzi: 2. sezon świetnego serialu zmierza do Apple TV

Hamm portretuje postać Andrew "Coopa" Coopera, menedżera funduszu hedgingowego i mieszkańca ekskluzywnej dzielnicy Westmont Village, który zaczyna popadać w coraz większy kryzys. Wszystko zaczęło się jakiś czas temu, kiedy Coop przyłapał swoją żonę, Mel (Amanda Peet) na zdradzie z jego najlepszym przyjacielem-koszykarzem, Nickiem (Mark Tallman). Andrew wciąż utrzymuje jednak kontakt z Mel ze względu na swoje nastoletnie już dzieci - Huntera (Donovan Colan) i Tori (Isabel Gravitt). Cięgi w życiu prywatnym niedługo później przenoszą się na życie zawodowe - w wyniku sfingowanego skandalu Coop zostaje zwolniony z pracy.

Pojawia się przy tym oczywiście problem natury finansowej. Kiedy mężczyzna traci posadę, zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób dalej będzie mógł płacić za absurdalnie drogą willę, uiszczać opłaty za członkostwo w prestiżowych klubach, a także sponsorować kosztowne zajęcia dodatkowe swoich dzieci. Aby całkowicie nie popłynąć, wdraża rozwiązanie, w myśl którego wprowadza się do swojej siostry, Ali (Lena Hall). Jest ona utalentowaną piosenkarką i tekściarką, która zmaga się jednocześnie z chorobami psychicznymi. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów Coopa, dlatego postanawia on zrobić coś, o czym do tej pory nigdy by nie pomyślał - wkracza na przestępczą drogę i zaczyna okradać domy swoich bogatych sąsiadów.

Produkcja obnaża tajemnice zamożnych ludzi i zdziera maski z twarzy bogaczy. Tymczasem Coop, który do niedawna sam należał do tej obrzydliwie bogatej śmietanki żyjącej przedmieściach Nowego Jorku, odkrywa, że życie jego znajomych diametralnie różni się od tego, co ukrywają oni za zamkniętymi drzwiami. Przez to, że wchodzi on na przestępczą drogę, udaje mu się odkryć wszystkie ich sekrety i smutki, które desperacko próbowali zamieść pod stertą dolarów i kosztowności.

Apple TV ma w swojej bibliotece sporo świetnych seriali i wiele z nich mogłabym z czystym sumieniem polecić. W tym gronie znajduje się również produkcja "Znajomi i sąsiedzi", która wciągnęła mnie od pierwszego odcinka i rozbudziła apetyt na kolejne. Kontynuacja serialu zadebiutuje w serwisie Apple TV już w przyszłym tygodniu, a zatem to świetna okazja, by nadrobić lub odświeżyć poprzednią odsłonę. Nie pożałujecie.

Pierwszy odcinek 2. sezonu serialu "Znajomi i sąsiedzi" zadebiutuje w Apple TV w piątek, 3 kwietnia. Kolejne, a będzie ich w sumie 9, będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Anna Bortniak 29.03.2026 12:16

Ładowanie...