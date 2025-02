The Last of Us: kiedy premiera 2. sezonu? Max podał konkretną datę

Z "The Last of Us" widzowie wiązali wielkie nadzieje, ale nauczeni doświadczeniem szykowali się też na najgorsze. To w końcu adaptacja gry wideo, a te niezmiernie rzadko wypadają dobrze. W tym wypadku dobrze też nie było. Było genialnie. Serial może się pochwalić rekordowymi wynikami oglądalności, 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i 8 nagrodami Emmy. Sukces komercyjny i artystyczny jak malowane. HBO migusiem zamówiło więc 2. sezon.



Na 2. sezonie "The Last of Us" na pewno się nie skończy. Ostatnio szefowa seriali dramatycznych poinformowała, że stacja planuje łącznie 4 sezony serialu. Choć może się to jeszcze zmienić, prawdopodobnie dostaniemy tę odsłonę, dwie kolejne i na tym koniec. Nadawca ewidentnie nie chce zajeżdżać produkcji w nieskończoność, niszcząc jej legendę. Bardzo dobrze.