Kogo ściga Ellie z The Last of Us? Wyjaśniamy, o co chodzi z WLF

WLF to zmilitaryzowana grupa o znacznie większej liczebności niż bohaterki przypuszczają - w ostatnich minutach odcinka widzimy, że może być ich przynajmniej około setki. Front (nazywany również Wilkami) utworzony został przez mieszkańców Seattle, którzy sprzeciwiali się rządom FEDRY. W końcu udało im się obalić jej rządy terroru, jednak porządek powstały dzięki przejęciu władzy przez Wilki wcale nie okazał się lepszy ani tym bardziej pokojowy. Wpisuje się to silnie w ton tego serialu i sposób, w jaki twórcy "The Last of Us" portretują rzeczywistość - gdy jednostki bądź grupy stosujące terror zostają obalone, nadchodzi nadzieja na lepszy świat z mniejszą ilością tyranii i zła. Finalnie deklaracje te są okrutnie weryfikowane, a dobro przegrywa. Wiele wskazuje na to, że po dokonanej przez Joela masakrze na Świetlikach, Abby i jej przyjaciele udali się do Seattle, żeby dołączyć do Wilków.