"The Mandalorian" i Baby Yoda wrócili z 3. sezonem. Jest nieco inaczej, ale czy lepiej? Recenzja

Nowy sezon to jednak zupełnie nowa misja, która już nie polega na chronieniu Grogu. Nevarro z kolei znacznie zmieniło - zakurzona osada to teraz prosperujące miasto ze szkołami - ale to tylko przystanek. Din Djarin chce odkupić swoje winy po tym, jak zdjął hełm i to z własnej, nieprzymuszonej woli, co okryło go hańbą. Jeśli jednak wróci na Mandalorę i odszuka stare kopalnie Beskaru, będzie mógł w zgodzie z obyczajem nazywać się ponownie Mandalorianinem…