"Parszywa zgraja" to nowe "Wojny klonów". Disney+ ma perełkę dla fanów "Star Wars"

Co przy tym ciekawe, w 2. sezonie dostaliśmy kilka odcinków, w których tytułowych bohaterów nie było wcale! Mogliśmy zajrzeć do Imperialnego Senatu, w którym politycy debatowali nad dalszym losem klonów. Byliśmy świadkami wydarzeń, jakie doprowadziły do tego, że Palpatine we współpracy z wiceadmirałem Rampartem zrealizował swój plan zbudowania armii składającej się z żołnierzy poborowych, a nie istot wyhodowanych w laboratorium.