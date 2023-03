Jar Jar Binks jednak tryumfuje. "The Mandalorian" oddaje mu hołd - w pewnym sensie

Na szczęście od tamtej pory Best pozostał w pewnym stopniu związany z uniwersum (prowadził teleturniej „Star Wars: Jedi Temple Challenge”), a fandom zaczął pałać do niego sympatią. Niemniej jednak, choć prequele cieszą się obecnie większym szacunkiem, Jar Jar zdecydowanie nie jest postacią, którą Lucasfilm chciałby przywrócić do życia. Twórcy „The Mandalorian” znaleźli jednak sposób, by pomóc Bestowi wrócić do „Gwiezdnych wojen” na ekranie w chwale.



I tak oto Kelleran Beq, mistrz Jedi wymyślony na potrzeby wspomnianego teleturnieju dla dzieci, teraz został oficjalnie wprowadzony do kanonu. Myślę, że to całkiem fajny easter egg - szansa na powrót do uniwersum w okresie, gdy na prequele patrzy się znacznie bardziej przychylnie, a na dodatek w sekwencji, która nie pozostawia wątpliwości, że Beq to prawdziwy kozak, który odegrał w całej historii bardzo ważną rolę. Aktor publicznie wyraził wdzięczność za tę możliwość: