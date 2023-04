Śmiejecie się z klona Palpatine’a, a on wchodzi do seriali ze świata "Gwiezdnych wojen" bocznymi drzwiami

Już w pierwszym sezonie „The Mandalorian” pojawił się niejaki dr Penn Pershing, który na swoim ubraniu miał emblematy organizacji zajmującej się techniką klonowania ludzi. Moff Gideon, czyli największy antagonista w serialu, chciał zdobyć Grogu po to, aby pozyskać z niego materiał genetyczny. Można rozsądnie założyć, że potrzebny był on do dalszych badań nad stworzeniem ciała dla ducha Palpatine’a - i to takiego, które byłoby wrażliwe na Moc.