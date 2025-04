The Walking Dead: Dead City - gdzie obejrzeć? Serial nareszcie trafił do Polski. Kiedy premiera 2. sezonu?

A zatem 1. sezon serii „Dead City” wylądował już w całości w serwisie streamingowym CANAL+ - czyli CANAL+ online. Tymczasem 2. sezon pojawi się tam już 5 maja, zaledwie kilka godzin po premierze światowej. Zgadza się: dość czekania.



A to jeszcze nie wszystko. Latem do serwisu trafi też inny spin-off z uniwersum, czyli „The Walking Dead: Daryl Dixon”. Najpierw do aplikacji wpadną dwa pierwsze sezony, a następnie widzowie będą mogli cieszyć się z premiery sezonu 3. również kilka godzin po widzach AMC US.



Najnowszą i najbardziej wyczekiwaną przez fandom historię dalszych losów Michonne i Ricka Grimesa w „The Walking Dead: The Ones Who Live” będzie można oglądać już jesienią. Zgadza się: dzięki CANAL+ produkcje z postapokaliptycznego świata szwendaczy nareszcie będą pod ręką.