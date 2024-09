Jak dojdzie do spotkania Carol i Daryla w „The Walking Dead”?

„The Walking Dead” skończyło się wraz z 11. sezonem, ale to wcale nie oznacza, że telewizja AMC zrezygnowała ze swojej sztandarowej serialowej marki. Pojawiła się masa nowych spin-offów, które poświęcone są wybranym bohaterom. „Dead City” opowiada o Neganie i Maggie, „The Ones Who Live” to opowieść o poszukiwaniach Ricka przez Michonne, a „Daryl Dixon” zabrał nas do Francji.