„The Walking Dead” znowu robi szum. Śmierć TEJ postaci w „The Ones Who Live” zaskoczyła wszystkich

No a w zasadzie to była, bo w piątym odcinku nowego spin-offa tę postać uśmiercono. Pollyanna McIntosh wcielała się w nią w aż trzech serialach, w których otrzymała istotne role - co jest rekordem w ramach tego uniwersum. Poznaliśmy ją w „The Walking Dead” już w 2010 r. To właśnie ona uratowała Ricka Grimesa po tym, jak wysadził most. Porwała go i dostarczyła do organizacji CRM (Civic Republic Military), w której zaczęła piąć się po szczeblach kariery.