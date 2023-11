A co z „The Walking Dead: The Ones Who Live”, czyli serialu, w którym wróci wreszcie po latach Rick z Michonne i to już za moment, bo 25 lutego 2024 r.? Coś czuję, że to tu może pojawić się ponownie Morgan wraz ze swoją przybraną córką Mo, którzy poszli swoją drogą w połowie finałowej serii „Fear the Walking Dead”. W końcu Jones od samiutkiego początku jest związany z Grimesem, czyli tym głównym bohaterem pierwotnego „The Walking Dead”, a w przeszłości już raz przeskoczył z serialu do serialu w ramach swoistego crossovera…