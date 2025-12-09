Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie

W przypadku serwisów streamingowych nieraz bywa tak, że pewne filmy i seriale są usuwane z bibliotek, by zrobić miejsce nowym produkcjom. Taki los czeka również "Zaginioną dziewczynę" - jeden z najlepszych thrillerów XXI wieku. To właśnie ten tytuł wkrótce zniknie z Netfliksa. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zróbcie to jak najszybciej.

Adam Kudyba
zaginiona dziewczyna film netflix
REKLAMA

David Fincher w swojej karierze nakręcił filmy, które należałoby określić mianem wybitnych. "Zodiak", "The Social Network", "Podziemny krąg", "Siedem". Amerykański reżyser ma również na swoim koncie takie tytuły jak "Obcy 3", "Dziewczyna z tatuażem" czy "Mank". Jednym z niewymienionych, a niewątpliwie godnych wszelkich pochwał, filmów, jest "Zaginiona dziewczyna" z 2014 roku. Niniejsze dzieło Finchera, będące adaptacją powieści Gillian Flynn, to mózgotrzep w najlepszym znaczeniu tego słowa.

REKLAMA

Zaginiona dziewczyna zaraz znów zniknie. Tym razem z Netfliksa

Fabuła filmu na pierwszy rzut oka prezentuje się dość zwyczajnie. Oto w piątą rocznicę małżeństwa Nicka (Ben Affleck) i Amy (Rosamund Pike) Dunne'ów, kobieta znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Zagubiony mężczyzna angażuje się w poszukiwania żony, jednak z czasem na jaw wychodzą fakty, stawiające go w coraz bardziej niekorzystnym świetle. Nick staje się głównym podejrzanym o zamordowanie Amy.

O pięknych, spektakularnych bramkach w piłce nożnej mówi się "stadiony świata". Gdyby przełożyć to nazewnictwo na kinematografię, "Zaginiona dziewczyna" zasługiwałaby na określenie "kino świata". Fincher gra z widzem w fascynującą, wizjonerską grę, w której nic nie jest do końca takie, na jakie wygląda, a aura niepewności i wątpliwości jest skutecznie podtrzymywana. Film prowadzi narracje dwutorowo, dzięki czemu płynnie zyskujemy perspektywę dwóch postaci - próbującego poznać prawdę Nicka, a z czasem również Amy. "Zaginiona dziewczyna" oprócz bycia genialnym thrillerem, jest także świetną analizą rozpadającego się małżeństwa, wielopoziomowych różnic między dwojgiem osób prowadzących grę kłamstw między sobą, w pewnym momencie skupia się też również na roli mediów w kształtowaniu narracji. Chwyta się wielu tematycznych srok za ogon i w każdym przypadku wychodzi z tego cało.

A dzieje się tak również dzięki doskonałej obsadzie. Wielu często zarzuca Benowi Affleckowi drewniane aktorstwo, ale "Zaginiona dziewczyna" to jeden z dowodów temu przeczących. Aktor udanie wygrywa zagubienie swojego bohatera, a z czasem poczucie zaciskającej się na jego szyi pętli. Fantastycznie wypada również (a może nawet bardziej) Rosamund Pike w roli Amy. Ta postać na przestrzeni fabuły nieraz nas zaskoczy, a jej losy śledzi się z wypiekami na twarzy. Pike jest absolutnie genialna w roli cynicznej, kalkulującej i posiadającej wyjątkowo zimne spojrzenie, Amy. Choć w składzie aktorskim mamy inne niezłe nazwiska (świetny Neil Patrick Harris, na dalszym planie Tyler Perry i Carrie Coon), to Affleck i Pike kradną dla siebie ekran od początku do samego, mocnego, końca.

"Zaginiona dziewczyna" to 2,5 godziny, w trakcie których David Fincher zapewnia kryminalno-thrillerową rozrywkę na najwyższym - zwłaszcza scenariuszowym i aktorskim - poziomie. Każdy z wątków prowadzony jest świetnie i z nerwem, a kolejne zwroty akcji piętrzą w głowie pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi. A może jest?

"Zaginiona dziewczyna" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie do 14 grudnia.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
09.12.2025 11:13
Tagi: Ben AffleckCo obejrzeć?David FincherFilmy Netflix
Najnowsze
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA