Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną

Trudno tak naprawdę zliczyć ile razy powieść Aleksandra Dumasa była przenoszona tak na duży, jak i mały ekran. Od 1903(sic!) roku "Trzej muszkieterowie" rozpalają wyobraźnię kolejnych twórców filmowych i telewizyjnych. Dzięki temu głównych bohaterów widzieliśmy już we wszystkich możliwych odsłonach. Tak przynajmniej mogło się wydawać. Bo przecież w 2023 roku scenarzyści Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patelliere oraz reżyser Martin Bourboulon nieźle widzów zaskoczyli swoją reimaginacją klasyki francuskiej literatury.



W rękach młodych i przy tym zadziornych twórców "Trzej muszkieterowie" dostają zastrzyk zupełnie nowej energii. Stają się mroczniejsi (spora część akcji dzieje się w nocy), brudniejsi (już w prologu D'Artagnan musi taplać się w błocie), a przy tym okazują się seksowni (duża w tym zasługa aktorów i aktorek wciśniętych w kostiumy, które inspirowane epoką mogą pochwalić się współczesnym pazurem). Jakby tego było mało, scenarzyści lubią zmienić opowieść Dumasa - coś wyciąć, coś przekształcić, coś dodać - i podbić niektóre wątki, aby nie brakowało napięcia. Reżyser natomiast dba, aby całość wyglądała obłędnie i widowiskowo.

Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan - co obejrzeć w święta?

Martin Bourboulon prowadzi swoją opowieść z blockbusterowym rozmachem. Dba, aby na ekranie ciągle coś się działo i podbija kolejne atrakcje. Pojedynek D'Artagnan z Atosem, Portosem i Aramisem, którzy wspólnie stają do walki z gwardią kardynała, prezentuje na jednym długim ujęciu. Kamera biega za bohaterami, pozwalając nam podziwiać indywidualny styl walki każdego z nich. Pomysłowa inscenizacja scen akcji to jedna z największych zalet "Trzech Muszkieterów: D'Artagnan". Na pewno nie jedyna.

"Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan" zachwycają każdym swoim aspektem. Dzisiaj, 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia możecie się o tym przekonać całkowicie za darmo. Adaptacja klasyki francuskiej literatury zostanie bowiem wyemitowana w telewizji - na TVP1 o 20:30. Ci, którzy się na seans nie załapią, mogą szykować się na powtórkę 28 grudnia o 23:15 na tym samym kanale.

Uważajcie jednak. Nowi "Trzej Muszkieterowie" to film w pełni dopracowany i przemyślany, a mimo to pozostawia po sobie spory niedosyt. "D'Artagnan" to tylko połowa całej opowieści. Druga część zatytułowana "Milady" w te święta w telewizji nie będzie emitowana. Na szczęście w razie potrzeby można ją złapać na VOD.



Rafał Christ 26.12.2025 09:12

