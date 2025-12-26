Logo
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną

Czy z wielokrotnie przenoszonej na ekran klasyki francuskiej literatury da się jeszcze wycisnąć coś nowego? Film, który dzisiaj będzie można obejrzeć całkowicie za darmo, udowadnia, że tak. Twórcy "Trzech Muszkieterów: D'Artagnan" dają kolejne życie dobrze nam znanej opowieści.

Rafał Christ
trzej muszkieterowie co obejrzeć program tv premiera
Trudno tak naprawdę zliczyć ile razy powieść Aleksandra Dumasa była przenoszona tak na duży, jak i mały ekran. Od 1903(sic!) roku "Trzej muszkieterowie" rozpalają wyobraźnię kolejnych twórców filmowych i telewizyjnych. Dzięki temu głównych bohaterów widzieliśmy już we wszystkich możliwych odsłonach. Tak przynajmniej mogło się wydawać. Bo przecież w 2023 roku scenarzyści Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patelliere oraz reżyser Martin Bourboulon nieźle widzów zaskoczyli swoją reimaginacją klasyki francuskiej literatury.

W rękach młodych i przy tym zadziornych twórców "Trzej muszkieterowie" dostają zastrzyk zupełnie nowej energii. Stają się mroczniejsi (spora część akcji dzieje się w nocy), brudniejsi (już w prologu D'Artagnan musi taplać się w błocie), a przy tym okazują się seksowni (duża w tym zasługa aktorów i aktorek wciśniętych w kostiumy, które inspirowane epoką mogą pochwalić się współczesnym pazurem). Jakby tego było mało, scenarzyści lubią zmienić opowieść Dumasa - coś wyciąć, coś przekształcić, coś dodać - i podbić niektóre wątki, aby nie brakowało napięcia. Reżyser natomiast dba, aby całość wyglądała obłędnie i widowiskowo.

Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan - co obejrzeć w święta?

Martin Bourboulon prowadzi swoją opowieść z blockbusterowym rozmachem. Dba, aby na ekranie ciągle coś się działo i podbija kolejne atrakcje. Pojedynek D'Artagnan z Atosem, Portosem i Aramisem, którzy wspólnie stają do walki z gwardią kardynała, prezentuje na jednym długim ujęciu. Kamera biega za bohaterami, pozwalając nam podziwiać indywidualny styl walki każdego z nich. Pomysłowa inscenizacja scen akcji to jedna z największych zalet "Trzech Muszkieterów: D'Artagnan". Na pewno nie jedyna.

"Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan" zachwycają każdym swoim aspektem. Dzisiaj, 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia możecie się o tym przekonać całkowicie za darmo. Adaptacja klasyki francuskiej literatury zostanie bowiem wyemitowana w telewizji - na TVP1 o 20:30. Ci, którzy się na seans nie załapią, mogą szykować się na powtórkę 28 grudnia o 23:15 na tym samym kanale.

Uważajcie jednak. Nowi "Trzej Muszkieterowie" to film w pełni dopracowany i przemyślany, a mimo to pozostawia po sobie spory niedosyt. "D'Artagnan" to tylko połowa całej opowieści. Druga część zatytułowana "Milady" w te święta w telewizji nie będzie emitowana. Na szczęście w razie potrzeby można ją złapać na VOD.

Więcej o adaptacjach klasyki literatury poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
26.12.2025 09:12
Tagi: Boże NarodzenieCo obejrzeć?FrancjaTVP
