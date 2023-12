Na TVP wraca znana i lubiana "Hala odlotów"! Na antenie pojawią się Holland i Seweryn

W "Hali odlotów" w każdym odcinku gościły osoby ze świata filmu, kultury, popkultury, dziennikarze czy publicyści. Prowadzący: Katarzyna Janowska oraz Max Cegielski wychodzili od aktualnych wydarzeń, wzbudzających kontrowersje, będące pretekstem do dyskusji na szerszej płaszczyźnie. Wygląda na to, że program powróci do Telewizji Polskiej w podobnej formie.