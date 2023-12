Zmiany wśród prowadzących programy TVP. Przemysław Babiarz ma odejść z Va banque

Nie wiadomo jeszcze czy program "Va banque", który prowadzi, zostanie zupełnie zdjęty z anteny, czy zmieni się prowadzący. Planowane są także zmiany przy programach "Jaka to melodia?" oraz "Tak to leciało". Tutaj najprawdopodobniej dojdzie do zmiany prowadzących jeszcze w styczniu

- zdradził informator portalu Pudelek.