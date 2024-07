To nie miało prawa się udać - a jednak. „Twisters” to świetny letni blockbuster, który bije na łeb oryginał

Muszę jednak przyznać - „Twisters” to też nie jest kino katastroficzne pełną gębą. Nie brakuje tu ani dramatu, ani napięcia, ani posypki z dreszczowca, ale wszystko to równoważone jest wakacyjnym luzem, dowcipem i nieprawdopodobną charyzmą Glena Powella (facet chyba przynosi szczęście takim kontynuacjom po latach - mogliśmy go przecież oglądać również we wspomnianym „Mavericku”). Oto pełnoprawny arthouse’owy twórca, Lee Isac Chung („Minari”) udowodnił, że doskonale czuje również kino popcorniakowe i wie, jak rozerwać współczesnego widza.



Czuć tu zarówno włożoną w produkcję kasę (cyfrowe odtworzenie prawdziwych tornad na bazie nagrań sprawia, że całość prezentuje się niebywale autentycznie), jaki i fascynację i respekt dla żywiołu. Przede wszystkim jednak: umiejętność opowiadania historii tak, by zapewniły kupę frajdy szerszej publiczności, nie traktując jej przy tym jak bandy zupełnie niewymagających idiotów. To obraz oparty o naprawdę solidny skrypt, w którym wszystko jest na swoim miejscu - charaktery i motywacje bohaterów, szeroko pojęty background, stawka, emocje. Te ostatnie podkręca nie tylko fenomenalna warstwa audiowizualna, lecz także obsada - frajdę i ekscytację podbija przede wszystkim wspomniany Powell, ale Daisy Edgar-Jones i Anthony Ramos doskonale balansują tę euforyczną energię bardziej wycofanymi, acz zaangażowanymi, pełnokrwistymi kreacjami.



Choć opowieść nie jest wolna od wspomnianych dramatów, całość pozostaje lekka - na tyle, by nie zmęczyć widza seansem, a pozwolić mu rozluźnić się w upalny letni dzień na przyjemnie chłodnej sali kinowej. Oto wzorowy popcorniak - blockbuster sezonu. Tak się to robi.



W kinach od 18 lipca.



Czytaj więcej o filmach w Spider's Web: